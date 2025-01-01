Шахрай обіцяв військовому привезти авто для фронту, але втік з грошима

Житель Тернополя мав придбати та доставити позашляховик з-за кордону. Для виконання цієї угоди він отримав від клієнта передоплату в розмірі 5 тисяч доларів.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, шахрай тією сумою не обмежився, регулярно потім робив запити на додаткові кошти нібито для покриття супутніх витрат: тобто на розмитнення, транспортування та остаточну оплату авто.

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Ділок тривалий час "водив за ніс" замовника, щоразу вигадуючи дуже поважні й переконливі причини. Він вводив в оману тим, що автомобіль уже "в дорозі" або "очікує на митниці".

У результаті шахрайських дій він отримав від з військовослужбовця, який був замовником автомобіля, 12 тисяч доларів США. Однак зобов’язання не виконав.

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Коли шахрай перестав виходити на зв’язок, то у потерпілого терпець увірвався і він звернувся до поліції.

Працівники відділення поліції №1 міста Тернополя встановили особу, причетну до шахрайських дій. Ним виявився місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення.

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Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Слідчі дії тривають. Поліцейські також перевіряють причетність фігуранта до інших аналогічних злочинів.