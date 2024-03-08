Результативно завершается первая весенняя неделя для трех областей Украины, где полностью восстановлено движение по новым мостам, возведенных вместо физически изношенных и разрушенных российскими оккупантами.

Ровенская область

Вблизи Сарн завершено строительство 311-метрового моста через реку Случь. Это – замена физически изношенному 53-летнему мосту на оживленной международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, которая является одним из основных маршрутов в Евросоюз.

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Компания Autostrada полностью разобрала старую конструкцию и построила на ее месте новый современный мост с большим габаритом. Ширина нового моста составляет 14,2 м (ширина старого была 11,7 м).

Габарит моста увеличили из-за расширения проезжей части, которая теперь будет включать тротуар и велодорожку. Прежний мост предусматривал только узкий служебный проход

Строители возвели 13 промежуточных и 2 береговые опоры с расширенными ригелями, уложили 112 балок по 22 м длины каждая. Также устроили гидроизоляцию, водоотвода и уложили асфальтобетонное покрытие проезжей части.

На финишном этапе работ автострадовцы установили перильные и барьерные ограждения, дорожные знаки. Для полной безопасности дорожного движения смонтирована современная система освещения.

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Пока велось строительство моста, движение автомобилей осуществлялось по временной технологической переправе, которую построили летом 2023, и объездной дороге.

Николаевская область

В регионе введены в эксплуатацию еще два моста, разрушенные в результате российского вторжения. В среду, 6 марта, в Снигиревской и Шевченковской громадах состоялось официальное открытие проезда по новым путепроводам, которые были разрушены во время полномасштабного вторжения.

Переправы возведены благодаря сотрудничеству областной военной администрации, Государственной специальной службы транспорта, фандрейзинговой компании United24, ее донора АВТ "Бавария", Управление каналов реки Ингулец и ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".

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На Снигиревщине военнослужащие 36-й Конотопской дорожно-восстановительной бригады ДССТ возвели переправу через Ингулецкий магистральный канал длиной 30 метров. Работу мостостроители выполнили менее чем за три месяца.

В Шевченковской громаде 12-метровый мост возведен 1-й отдельной бригадой имени князя Льва. Здесь работы было меньше, строители справились за один месяц.

Сообщение теперь доступно не только для легкового, но и для грузового транспорта.

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Перед этим было построено мостовое сообщение через реку Ингулец между населенными пунктами Снигиревской и Гороховской громад. Для этого были использованы понтоны из бывших переправ Снигиревщины, потребность в которых отпала. Теперь мост, который был только пешеходный, стал доступен и для проезда транспорта.

Киевская область

Здесь ввели в эксплуатацию мост через реку Жерева. Отныне сообщение на отрезке автомобильной дороги между селами села Жеревполье и Розважив Иванковской громады полностью восстановлено.

Российские оккупационные войска уничтожили транспортную переправу при отступлении в марте 2022 года. Тогда оккупанты загнали на мост автомобиль "Урал" с боеприпасами и взорвали.

Мост строился на средства Экспортно-кредитного агентства правительства Великобритании (UKEF). Это первый в Украине проект с таким видом финансирования строительных работ.

В целом программой UKE и за ее счет будет построено шесть мостов.

Фото: Николаевская ОГА, Агентство восстановления, Autostrada