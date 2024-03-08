Результативно завершується перший весняний тиждень для трьох областей України, де повністю відновлено рух новими мостами, зведених замість фізично зношених та зруйнованих російськими окупантами.

Рівненська область

Поблизу Сарн завершено будівництво 311-метрового мосту через річку Случ. Це – заміна фізично зношеному 53-річному мосту на пожвавленій міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка є одним з основних маршрутів до Євросоюзу.

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Компанія Autostrada повністю розібрала стару конструкцію та збудувала на її місці новий сучасний міст з більшим габаритом. Ширина нового мосту становить і 14,2 м (ширина старого була 11,7 м).

Габарит мосту збільшили через розширення проїжджої частини, яка тепер включатиме тротуар та велодоріжку. Колишній міст передбачав лише вузький службовий прохід

Будівельники звели 13 проміжних та 2 берегові опори із розширеними ригелями, встановили 112 балок по 22 м довжини кожна. Також влаштували гідроізоляцію, водовідведення та вклали асфальтобетонне покриття проїжджої частини.

На фінішному етапі робіт автострадівці встановили перильні та бар’єрні огородження, дорожні знаки. Для повної безпеки дорожнього руху змонтовано сучасну систему освітлення.

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Поки велося спорудження мосту, рух автівок здійснювався тимчасовою технологічною переправою, яку збудували влітку 2023, та об’їзною дорогою.

Миколаївська область

В регіоні введено в експлуатацію ще два мости, зруйновані внаслідок російського вторгнення. У середу, 6 березня, в Снігурівській та Шевченківській громадах відбулося офіційне відкриття проїзду новими шляхопроводами, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення.

Переправи зведені завдяки співпраці обласної військової адміністрації, Державної спеціальної служби транспорту, фандрейзингової компанії United24, її донора АВТ «Баварія», Управління каналів річки Інгулець та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

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На Снігурівщині військовослужбовці 36-ї Конотопської шляхо-відновлювальної бригади ДССТ звели переправу через Інгулецький магістральний канал довжиною 30 метрів. Роботу мостобудівники виконали менш як за три місяці.

У Шевченківській громаді 12-метровий міст зведено 1-ю окремою бригадою імені князя Лева. Тут роботи було менше, будівельники впоралися за один місяць.

Сполучення тепер доступне не лише для легкового, але й для вантажного транспорту.

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Перед цим було збудовано мостове сполучення через річку Інгулець між населеними пунктами Снігурівської та Горохівської громад. Для цього були використані понтони з колишніх переправ Снігурівщини, потреба в яких відпала. Тепер міст, який був лише пішохідний, став доступний і для проїзду транспорту.

Київська область

Тут ввели в експлуатацію міст через річку Жерева. Відтепер сполучення на відрізку автомобільної дороги між селами села Жеревпілля та Розважів Іванківської громади повністю відновлено.

Російські окупаційні війська знищили транспортну переправу при відступі у березні 2022 року. Тоді окупанти загнали на міст автомобіль "Урал" з боєприпасами і підірвали.

Міст будувався за кошти Експортно-кредитної агенції уряду Великої Британії (UKEF). Це перший в Україні проєкт з таким видом фінансування будівельних робіт.

Загалом програмою UKE та її коштом буде побудовано шість мостів.

Фото: Миколаївська ОВА, Агентство відновлення, Autostrada