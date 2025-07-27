На чем норвежские ученые будут возить грузы в Антарктиде

Для работы в экстремальных температурных условиях и на тяжелом рельефе выбрана новая версия транспортеров Panther XL производства итальянско-канадской компании Prinoth. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении снегоудержателей, снегоуплотнителей и других машин обустройства горно-лыжных трасс, а также строительных самосвалов на гусеничном шасси.

Как пишет altoadige.it, модель Panther XL разработана специально для использования в Антарктиде. Она придет на замену физически изношенным машинам и будет использоваться для транспортировки модулей к новой станции в течение короткого и насыщенного антарктического летнего сезона. После этого работы им также хватит, поскольку новая станция со штатом в 60 работников планирует много выездов и дальних экспедиций по континенту на самой макушке южной части Земли.

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Расстояние от места разгрузки судна на краю льда до исследовательской станции занимает два-три дня. Машины будут делать по несколько ходок, таща за собой прицепы общим весом под 150 тонн.

Чтобы лучше понять этот потенциал, сделаем сравнение 150-тонного антарктического поезда. Такой грузоподъемности соответствует три-четыре 40-тонные магистральные фуры в составе тягача любого европейского производителя и полуприцепа.

Фото: Prinoth

Правда, гусеничные транспортеры будут таскать не колесные прицепы, а платформы на специальных салазках. В среднем на каждый Panther XL приходится для буксировки до 10-15 саней общим весом 150 тонн.

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"Это приобретение важно как для графика работ на нашей новой станции, так и для всех норвежских антарктических исследований. Срок службы текущей станции подходит к концу, и нам нужен современный машинный парк, который сможет справиться с экстремальными погодными условиями в Антарктиде. Новые гусеничные машины помогут заложить основу для развития и укрепления норвежских исследовательских усилий на Земле королевы Мод", – говорит директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.

Фото: Prinoth

Заказ на 17 миллионов евро уже в работе. По условиям контракта первые три машины будут поставлены норвежцам уже под финиш этого года.

Panther XL является идеальным сочетанием опыта двух подразделений Prinoth – технологии ратраков и гусеничных самосвалов для экстремальных условий эксплуатации.

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От машин снегоуборки XL унаследовал большой, интуитивно понятный и настраиваемый сенсорный дисплей, адаптированный к конкретным потребностям эксплуатации, подогрев окон и стеклоочистителей, разработанных для работы в самых неблагоприятных погодных условиях.

Машина массой 20 000 кг имеет полезную нагрузку 32 000 кг. В моторной нише Panther XL стоит двигатель Caterpillar C18 ACERT мощностью 800 л.с. Это почти в три раза (2,9 раза) больше, чем у классического гусеничного самосвала Prinoth Panther T14R, выдающего 275 л.с./202 кВт.

Дорожный просвет 50 см позволит преодолевать даже ледяные торосы. Правда, разогнаться не получится - скорость движения не превышает 16 км/ч. Своего рода тихоход для снежно-торосовых автобанов Антарктиды. Несмотря на это, он производительный и удобный в эксплуатации.

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Водителю поставили удобное кресло с пневматической подвеской, интуитивно понятный руль и систему круиз-контроля, которые помогают во время дальних поездок. Для полного комфорта здесь сделали подвесную конструкцию кабины, она во время движения на неровностях создает комфортные условия.

Сама по себе ходовая от самосвалов в этом исполнении с приводом на четыре гусеницы дает мягкий ход. Большие колеса каждого из четырех гусеничных блоков показали хорошие результаты на тестовых испытаниях в экстремальных условиях по заснеженной поверхности, в т.ч. через ледяные торосы.

Фото: Prinoth

При необходимости сработает автоматическое натяжение гусениц, что настраивается под конкретные дорожные условия. Хорошие сцепления с поверхностью специально разработанных к экстремальным снежным условиям гусениц позволяют тянуть сани указанного веса, что значительно превышает массу базового тягача Panther XL.

Норвежский полярный институт будет использовать Panther XL для транспортировки топлива, строительных материалов, деталей и инструментов для станции, а также грузов для исследовательских целей – однодневных выездов в зону наблюдений и длительных дальних экспедиций по антарктическому континенту.