На чому норвезькі вчені возитимуть вантажі в Антарктиді

Для роботи в екстремальних температурних умовах та на важкому рельєфі вибрано нову версію транспортерів Panther XL виробництва італійсько-канадської компанії Prinoth. Це підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні снігоутримувачів, снігоущільнювачів та інших машин облаштування гірсько-лижних трас, а також будівельних самоскидів на гусеничному шасі.

Як пише altoadige.it, модель Panther XL розроблена спеціально для використання в Антарктиді. Вона прийде на заміну фізично зношеним машинам й буде використовуватися для транспортування модулів до нової станції протягом короткого та насиченого антарктичного літнього сезону. Після цього роботи їм також вистачить, оскільки нова станція зі штатом за 60 працівників планує багато виїздів та далеких експедицій по континенту на самісінькій маківці південної частини Землі.

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Відстань від місця розвантаження судна на краю льоду до дослідницької станції займає два-три дні. Машини робитимуть по кілька ходок, тягаючи за собою причепи загальною вагою під 150 тонн.

Щоб краще зрозуміти цей потенціал, зробимо порівняння 150-тонного антарктичного потяга. Такій вантажності відповідає три-чотири 40-тонні магістральні фури у складі тягача будь-якого європейського виробника та напівпричепа.

Фото: Prinoth

Щоправда, гусеничні транспортери тягатимуть не колісні причепи, а платформи на спеціальних санчатах. В середньому на кожен Panther XL припадає для буксирування до 10-15 саней загальною вагою 150 тонн.

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"Це придбання важливе як для графіка робіт на нашій новій станції, так і для всіх норвезьких антарктичних досліджень. Термін служби поточної станції добігає кінця, і нам потрібен сучасний машинний парк, який зможе впоратися з екстремальними погодними умовами в Антарктиді. Нові гусеничні машини допоможуть закласти основу для розвитку та зміцнення норвезьких дослідницьких зусиль на Землі королеви Мод", – каже директор Норвезького полярного інституту Камілла Брекке.

Фото: Prinoth

Замовлення на 17 мільйонів євро уже в роботі. За умовами контракту перші три машини будуть поставлені норвежцям вже під фініш цього року.

Panther XL є ідеальним поєднанням досвіду двох підрозділів Prinoth – технології ратраків та гусеничних самоскидів для екстремальних умов експлуатації.

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Від машин снігоприбирання XL успадкував великий, інтуїтивно зрозумілий та налаштовуваний сенсорний дисплей, адаптований до конкретних потреб експлуатації, підігрів вікон та склоочисників, розроблених для роботи в найнесприятливіших погодних умовах.

Машина масою 20 000 кг має корисне навантаження 32 000 кг. В моторній ніші Panther XL стоїть двигун Caterpillar C18 ACERT потужністю 800 к.с. Це майже в три рази (2,9 раза) більше, ніж у класичного гусеничного самоскида Prinoth Panther T14R, що видає 275 к.с./202 кВт.

Дорожній просвіт 50 см дозволить долати навіть крижані тороси. Щоправда, розігнатися не вийде - швидкість руху не перевищує 16 км/год. Свого роду тихохід для сніжно-торосових автобанів Антарктиди. Попри це, він продуктивний та зручний у експлуатації.

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Водієві поставили зручне крісло з пневматичною підвіскою, інтуїтивно зрозуміле кермо та систему круїз-контролю, що допомагають під час далеких поїздок. Для повного комфорту тут зробили підвісну конструкцію кабіни, вона під час руху на нерівностях створює комфортні умови.

Сама по собі ходова від самоскидів в цьому виконанні з приводом на чотири гусениці дає м’який хід. Великі колеса кожного з чотирьох гусеничних блоків показали гарні результати на тестових випробуваннях в екстремальних умовах по засніженій поверхні, у т.ч. через крижані тороси.

Фото: Prinoth

При потребі спрацює автоматичне натягування гусениць, що налаштовується під конкретні дорожні умови. Гарні зчеплення з поверхнею спеціально розроблених до екстремальних снігових умов гусениць дозволяють тягнути сани зазначеної ваги, що значно перевищує масу базового тягача Panther XL.

Норвезький полярний інститут використовуватиме Panther XL для транспортування палива, будівельних матеріалів, деталей та інструментів для станції, а також вантажів для дослідницьких цілей – одноденних виїздів в зону спостережень та довготривалих далеких експедицій по антарктичному континенту.