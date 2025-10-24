На маршруты столицы вышел второй по счету двухпалубный автобус

В почти исчезнувший желтолистый наряд столичных улиц между станцией метро "Академгородок" и остановкой "Авторынок Чапаевка" гармонично впишется ярко-желтый автобус MAN A39. Как пишет на своей ФБ-странице "Киевпастранс", двухэтажный автобус будет курсировать по выходным с 9:43 до 18:53.

Это – привет Берлина из 2022-го

Изображенный на фото автобус получил государственную регистрацию в столичном Сервисном центре на улице Мечты, 19 еще 20 января 2023 года, но к работе приступит только сейчас. Он один из четырех пассажирских машин, подаренных Киеву Берлином. Если точнее, то транспортной компанией Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Тогда (5 декабря 2022 года) в транспортном пакете BVG шли два подарка. Крупнейшая транспортная компания Германии в первом случае передала все остатки трансмиссии и запасных частей для трамваев Tatra KT4D, которые были сняты с эксплуатации, для компании "Львовєлектротранс". Вторую часть пакета из четырех двухпалубных автобусов MAN A39 получил "Киевпастранс".

Подаренные автобусы ездили по Берлину 12 лет, после чего их перегнали и подарили Киеву. По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, все четыре машины перед этим прошли в ремзоне компании соответствующую ремонтно-сервисную процедуру.

В отличие от краснолицых лондонских двухпалубных машин здесь "правильный руль" с левой стороны. Фото: Киевпастранс

Ну здравствуй, киевский пассажир

После долгого пребывания на приколе автобус собственной массой 12,3 т, полным весом 26 т и мощностью 310 л.с. привели в порядок.

Теперь он будет ходить на упомянутой линии в течение субботы и воскресенья. Большой нагрузки, что присуще пиковым часам будней, он в выходные дни не получит, но за сотню пассажиров повезет.

Здесь 83 кресла, из которых 28 снизу, где разрешается перевозить 45 стоячих пассажиров, а остальные – на второй палубе. Там по технике безопасности стоячим пассажирам ехать нельзя.

С уважением ко всем категориям пассажиров

Трехдверный 14-метровый по длине автобус (13,73 м × 4,06 м × 2,55 м) автобус имеет для заезда людей в креслах колесных два откидных пандуса и отведенные для них места в зоне накопления.

Кроме этого, одно место в салоне на первом этаже отведено для размещения детской коляски.

Более привлекательна для комфорта вторая палуба, где будет отсутствовать давка из-за того, что стоячим пассажирам там ехать запрещено. Фото: Киевпастранс

Салон автобуса оборудован:

панорамными окнами;

системой кондиционирования воздуха;

USB-портами для подзарядки гаджетов;

системой автоматической оплаты проезда;

громкоговорящей системой оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.

Еще один двухпалубный MAN возит экскурсии

Напомним, в конце прошлого месяца на улицы Киева вышел двухэтажный трехосный MAN, о чем редакция Авто24 писала. Он обслуживает экскурсионные маршруты.

До этого двухпалубная машина работала в Берлине, обслуживая заявки туристического агентства Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin). В прошлом году "двухэтажку" передали Киеву в рамках технической помощи от мэрии немецкой столицы.

Автобус работает в рамках новой социальной инициативы как экскурсионный для ветеранов и их семей, а также семей погибших, родных пленных и пропавших без вести. MAN ходит по достопримечательностям столицы в выходные.