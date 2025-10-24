На маршрути столиці вийшов другий за відліком двопалубний автобус

У майже зникле жовтолисте вбрання столичних вулиць між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка" гармонійно впишеться яскраво-жовтий автобус MAN A39. Як пише на своїй ФБ-сторінці "Київпастранс", двоповерховий автобус курсуватиме у вихідні з 9:43 до 18:53.

Це – привіт Берліна з 2022-го

Зображений на фото автобус отримав державну реєстрацію у столичному Сервісному центрі на вулиці Мрії, 19 ще 20 січня 2023 року, але до роботи приступить тільки зараз. Він один з чотирьох пасажирських машин, подарованих Києву Берліном. Якщо точніше, то транспортною компанією Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Тоді (5 грудня 2022 року) у транспортному пакеті BVG прийшли два подарунки. Найбільша транспортна компанія Німеччини у першому випадку передала всі залишки трансмісії та запасних частин для трамваїв Tatra KT4D, які були зняті з експлуатації, для компанії "Львівєлектротранс". Другу частину пакета з чотирьох двопалубних автобусів MAN A39 отримав "Київпастранс".

Подаровані автобуси їздили Берліном 12 років, після чого їх перегнали й подарували Києву. За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, усі чотири машини перед цим пройшли в ремзоні компанії відповідну ремонтно-сервісну процедуру.

На відміну від червонолицих лондонських двопалубних машин тут "правильний руль" з лівого боку. Фото: Київпастранс

Ну здрастуй, київський пасажире

Після довгого перебування на приколі автобус власною масою 12,3 т та повною вагою 26 т і потужністю 310 к.с. привели до ладу.

Тепер він буде ходити на згаданій лінії упродовж суботи та неділі. Великого навантаження, що притаманно піковим годинам будня, він у вихідні дні не отримає, але за сотню пасажирів повезе.

Тут 83 крісла, з яких 28 знизу, де дозволяється перевозити 45 стоячих пасажирів, а решта – на другій палубі. Там за технікою безпеки стоячим пасажирам їхати не можна.

З повагою до всіх категорій пасажирів

Тридверний 14-метровий за довжиною автобус (13,73 м × 4,06 м × 2,55 м) автобус має для заїзду людей в кріслах колісних два відкидні пандуси та відведені для них місця у зоні накопичення.

Окрім цього, одне місце в салоні на першому поверсі відведено для розміщення дитячої коляски.

Більш приваблива для комфорту друга палуба, де буде відсутня тиснява через те, що стоячим пасажирам там їхати заборонено. Фото: Київпастранс

Салон автобуса обладнано:

панорамними вікнами;

системою кондиціювання повітря;

USB-портами для підзарядки гаджетів;

системою автоматичної оплати проїзду;

гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.

Ще один двопалубний MAN возить екскурсії

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця на вулиці Києва вийшов двоповерховий тривісний MAN, про що редакція Авто24 писала. Він обслуговує екскурсійні маршрути.

До цього двопалубна машина працювала у Берліні, обслуговуючи заявки туристичного агентства Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin). Торік "двоповерхівку" передали Києву в рамках технічної допомоги від мерії німецької столиці.

Автобус працює в рамках нової соціальної ініціативи як екскурсійний для ветеранів та їхніх родин, а також родин загиблих, рідних полонених і зниклих безвісти. MAN ходить по визначних місць столиці у вихідні.