На немецких парковках закончились места для дальнобойщиков

Эксперты Auto Club Europa (ACE) сделали такие выводы на основании собственных исследований, проведенных вдоль основных автомагистралей в восточной части ФРГ. Учет велся в зоне самых популярных парковок в будни на южной кольцевой дороге Берлина (A10) и A24 в Мекленбурге-Передней Померании

Как пишет DieSachsen.de со ссылкой на ACE, подсчет начинался ровно в 20:30. В это время начинается массовое заполнение парковочных мест грузовым транспортом. Исследователи подсчитывали количество припаркованных там грузовиков и сравнивали полученные данные с паспортными характеристиками паркингов.

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В Саксонии зона обслуживания Oberlausitz Nord на трассе A4 вблизи Баутцена была переполнена на 165 процентов относительно проектного размера. Зоны обслуживания Nöthnitzgrund Süd и Nord на трассе A17 вблизи Дрездена приняли более чем вдвое больше грузовиков, чем имели парковочных мест – плотность не просто большая, а очень большая.

"С 16:00 или 17:00 начинается мелкая война за парковочные места", – говорит Дирк Энгельхардт, представитель Федеральной ассоциации автомобильных перевозок, логистики и утилизации (BGL).

Федеральное правительство Германии отмечает, что количество парковочных мест постоянно растет с 2018 года.

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Исследованиями ACE охвачена 31 зона отдыха дальнобойщиков и их транспорта. Повсюду зафиксировано превышение грузовиков. Всего там одновременно было насчитано 2168 припаркованных грузовиков.

Однако для сравнения стоит привести еще одну цифру: по данным федеральной дорожной компании, в указанных зонах отдыха есть всего 1412 мест. Таким образом уровень переполнения достиг почти 50 процентов.

Паспортные 1412 места не вписываются в 2168 припаркованных грузовиков. Такая плотность является угрожающей как через технику безопасности, так и через удвоенное количество вредных выбросов.

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На 21 из 31 проверенных зон отдыха, особенно ночью, видимость была очень ограниченной. Грузовики особенно часто парковались на въездах и выездах.

"Положительным моментом является то, что на обочине автострады ни на одной зоне отдыха не было припарковано ни одного грузовика", – говорится в сообщении.

Согласно опросу, проведенным Федеральным институтом исследования дорожного движения в 2023 году, на автострадах по всей Германии не хватает более 19 500 обычных парковочных мест для грузовиков

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Федеральная ассоциация автомобильных перевозок, логистики и утилизации считает дефицит места еще большим и ссылается на нехватку около 40 000 парковочных мест.

Проблема не спадает, а наоборот – обостряется: по данным Федерального министерства транспорта, между 2018 и 2023 годами было добавлено около 3000 парковочных мест. Это – капля к необходимому.