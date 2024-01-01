На поле боя работает экспериментальное оружие, причем на шасси обычного HMMWV

В свое время специализированный портал Militarnyi со ссылкой на представителя компании AM General Майка Эванса сообщал о тестировании бойцами Сил обороны 2-CT Hawkeye MHS. Она пришла в Украину в апреле с.г. под грифом секретной поставки для реальных испытаний в боевых условиях.

Для обучения украинскому экипажу понадобилось две недели. Зачетные стрельбы провели по реальным целям. Тестирование завершилось успешно.

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И вот со ссылкой на реальные события появилось фото этой установки. Правда, ни время, ни география не указываются. Полученную от своего подписчика фотографию опубликовал Национальный информационный портал "Тыск".

На фотографии подписчика упомянутого выше ресурса гаубица 2-CT Hawkeye MHS на шасси HMMW. Фото: НИП "Давление"

Появление этой гаубицы в зоне боевых действий и ее успешное применение на поле боя может повлиять на решение Пентагона по принятию установки на вооружение.

Стоит уточнить, что это еще не серийная машина, Hawkeye остается экспериментальным прототипом и еще не поступил в массовое производство. Было изготовлено лишь несколько единиц, две из которых переданы армии США, одна в Украине.

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Гаубица работает с несколькими типами 105-мм боеприпасов. Это могут быть классические осколочно-фугасные снаряды М1 и М1130А1, реактивные снаряды М913, осветительные снаряды М314, а также дымовые завесы М60/М60А2.

На вебсайте AM General появились дополнительные фотографии, вероятно, сделанные в Украине весной. Фото: AM General

Экспериментальная 2-CT Hawkeye базируется на шасси M1152 Humvee. Это – двухдверный автомобиль общей массой 6,4 тонны. Под его капотом стоит турбодизельный двигатель V8 мощностью 205 лошадиных сил.

Автомобиль имеет 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, 2-ступенчатую раздаточную коробку и антиблокировочную систему тормозов. Салон рассчитан на экипаж из 4 человек.

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Для транспортировки и операционной работы мощной 105-мм гаубицы (см. иллюстративное видео ниже) было усилено шасси машины, а саму гаубицу значительно облегчили.

Также впереди и сзади поставили аутригеры, фиксирующие установку во время ведения огня. Производительность – до 12 выстрелов в минуту.

Технология мягкой отдачи была интегрирована для стабилизации шасси HMMWV во время стрельбы. Без такого дополнения конструкция и артиллерийская система из-за сильной отдачи быстро вышли бы из строя.

Это иллюстративные фото тестов на американском полигоне. Фото: AM General

Пушка производства Mandus Group (см. иллюстративное видео внизу) имеет длину ствола 27 калибров и обеспечивает дальность стрельбы 11,6 км стандартными боеприпасами и до 19,5 км реактивными снарядами. Система оснащена цифровой системой управления огнем и бортовой связью, что устраняет потребность в исследуемых огневых точках, кругах прицеливания и тому подобное.

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Практическое применение показало, что для подготовки системы к стрельбе после переезда требуется всего полторы минуты. После последнего выстрела для подготовки в транспортный режим достаточно три минуты, что является хорошим преимуществом в защите от российских беспилотников FPV.