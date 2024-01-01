На полі бою працює експериментальна зброя, причому на шасі звичайного HMMWV

У свій час спеціалізований портал Militarnyi з посиланням на представника компанії AM General Майка Еванса повідомляв про тестування бійцями Сил оборони 2-CT Hawkeye MHS. Вона прийшла в Україну у квітні ц.р. під грифом секретного постачання для реальних випробувань у бойових умовах.

Для навчання українському екіпажу достатньо було два тижні. Залікові стрільби провели по реальних цілях. Тестування завершилося успішно.

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І ось з посиланням на реальні події з’явилося фото цієї установки. Щоправда, ні час, ні географія не вказуються. Отриману від свого підписника світлину опублікував Національний інформаційний портал "Тиск".

На світлині підписника згаданого вище ресурсу гаубиця 2-CT Hawkeye MHS на шасі HMMW. Фото: НІП "Тиск"

Поява цієї гаубиці в зоні бойових дій та її успішне застосування на полі бою може вплинути на рішення Пентагону щодо прийняття установки на озброєння.

Варто уточнити, що це ще не серійна машина, Hawkeye залишається експериментальним прототипом і ще не надійшов у масове виробництво. Було виготовлено лише кілька одиниць, дві з яких передано армії США, одна в Україні.

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Гаубиця працює з кількома типами 105-мм боєприпасів. Це можуть бути класичні осколково-фугасні снаряди М1 і М1130А1, реактивні снаряди М913, освітлювальні снаряди М314, а також димові завіси М60/М60А2.

На вебсайті AM General з’явилися додаткові фотографії, ймовірно, зроблені в Україні весною. Фото: AM General

Експериментальна 2-CT Hawkeye базується на шасі M1152 Humvee. Це – дводверний автомобіль загальною масою 6,4 тонни. Під його капотом стоїть турбодизельний двигун V8 потужністю 205 кінських сил.

Автомобіль має 4-ступеневу автоматичну коробку передач, 2-ступеневу роздавальну коробку та антиблокувальну систему гальм. Салон розрахований на екіпаж з 4 осіб.

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Для транспортування та операційної роботи потужної 105-мм гаубиці (див. ілюстративне відео нижче) було посилено шасі машини, а саму гаубицю значно полегшили.

Також попереду та позаду поставили аутригери, що фіксують установку під час ведення вогню. Продуктивність – до 12 пострілів за хвилину.

Технологію м’якої віддачі була інтегрована для стабілізації шасі HMMWV під час стрільби. Без такого доповнення конструкція та артилерійська система через сильну віддачу швидко вийшли б з ладу.

Це ілюстративні фото тестів на американському полігоні. Фото: AM General

Гармата виробництва Mandus Group (див. ілюстративне відео внизу) має довжину ствола 27 калібрів і забезпечує дальність стрільби 11,6 км стандартними боєприпасами та до 19,5 км реактивними снарядами. Система оснащена цифровою системою керування вогнем і бортовим зв’язком, що усуває потребу в досліджуваних вогневих точках, кругах прицілювання тощо.

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Практичне застосування показало, що для підготовки системи до стрільби після переїзду потрібно лише півтори хвилини. Після останнього пострілу для підготовки в транспортний режим достатньо три хвилини, що є доброю перевагою в захисті від російських безпілотників FPV.