Аналитики CarVertical проанализировали загруженные клиентами отчеты и собрали самые интересные статистические данные о прошлогоднем рынке подержанных автомобилей. Получилась довольно интересная картина.

Исследованием проанализирована информация из 26 стран. Среди самых крупных игроков вторичного рынка Великобритании, США, Германии, Франции, Италии в списке есть и охваченная войной Украина. Среди самых дальних – Австралия и Мексика. Все данные базируются на анализе содержания платформы carVertical.

Больше убытков, но меньше стоимость

В 2023 году зафиксировано 1,78 миллиона страховых случаев, а в 2022 году их было 1,4 миллиона. Самая большая компенсация была выплачена при урегулировании повреждения Lamborghini Huracan и составила 250 тыс. евро. Общая стоимость повреждений транспортных средств, зафиксированных в отчетах carVertical, превысила 4,4 миллиарда евро. В 2022 году эта стоимость составила 5,1 млрд евро.

BMW возглавили список битых машин

Больше всего повреждений получили автомобили BMW. Показатель здесь составляет 48,4% для всех авто с повреждениями. Для сравнения, соответствующие показатели у Audi – 43,9%, Skoda – 43,7%, Dacia – 43,5%, Lexus – 42,4%. В среднем 39,3% всех проверенных на платформе подержанных транспортных средств были повреждены. Это означает, что риск приобретения автомобиля с подозрительной историей все еще очень высок.

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Немецкие машины воруют чаще всего

Прошлый год был богатым на угнанные автомобили. Однако реальное количество краж в Европе может быть гораздо выше, поскольку угнанные автомобили редко попадают на рынок подержанных автомобилей. В большинстве случаев их разбирают и продают на запчасти.

Воры больше всего отдают предпочтение автомобилям BMW. 17,7% всех случаев, выявленных исследователями, касались моделей этого производителя. За ними следуют Mercedes (15,3%) и Audi (12%).

Риск приобретения автомобиля с подозрительной историей остается очень высоким: почти 40% всех проверенных на платформе подержанных транспортных средств были повреждены. Фото: techgameworld.com

В целом наибольший риск кражи касается транспортных средств премиум-класса. Для сравнения – у Ford – 6,1%, у Volkswagen – 5,4% (хотя эти бренды также попали в первую пятерку).

Больше всего угнанных автомобилей 2016-2019 годов выпуска – наибольший спрос на такие 5-7-летние авто. Большинство угнанных авто приходится на 2016 год – 12,4%.

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Каждый 13-й автомобиль имел фейковый одометр

В 2023 году 7,5% машин имели скрученный одометр. Это означает, что в 1 из 13 сделок была осуществлена попытка обмануть покупателя, который мог переплатить за автомобиль. Всего на платформе было зарегистрировано 7,7 миллиарда откатанных километров, что является незначительным увеличением по сравнению с 7,4 миллиарда в позапрошлом году.

Прошлогодним рекордсменом по откату одометра стал Volvo V70 – его пробег уменьшился на потрясающие 450 000 километров. Можно лишь представить, какой был реальный пробег этого автомобиля до подделки одометра.

Рейтинг брендов, у которых чаще всего скручивают одометр, возглавляет Opel – 14,3% всех автомобилей этого производителя имели фальсифицированный пробег. За Opel следуют Jeep (12,8%), Land Rover (11,4%), Lexus (10,8%) и Porsche (10,5%).

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Откат одометра более распространен среди подержанных автомобилей. 13,8% всех автомобилей, выпущенных в 1995 году, имели поддельный одометр, что (по статистическим данным) делает модель этого года самой рискованной при покупке автомобиля. Мошенничество с пробегом также распространено в автомобилях, выпущенных в 2012-2016 годах, где показатели "исправления" составляют около 11%.

Если на одометре старенькой машины малый километраж пробега, поскольку "теща мало ездила", то охотно соглашайтесь и идите к другому продавцу. Фото: europeanservicecenter.com

В поисках чаще всего спрашивали Golf

Наиболее искомой моделью на платформе carVertical в 2023 году был Volkswagen Golf (4,91% всех загруженных отчетов).

На втором месте – BMW 3 серии (4,89%), на третьем – Volkswagen Passat (3,8%). Далее следуют BMW 5 серии (3,7%) и Audi A4 (3,5%).

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Черный, серый и белый цвета лидируют

Самыми популярными цветами в 2023 году были черный (29,6%), серый (26,6%) и белый (18,8%). Доля экстравагантных цветов, таких как зеленый, фиолетовый или желтый, редко превышает 1%.