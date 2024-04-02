Аналітики CarVertical проаналізували завантажені клієнтами звіти й зібрали найцікавіші статистичні дані про торішній ринок вживаних автомобілів. Вийшла доволі цікава картина.

Дослідженням проаналізовано інформацію з 26 країн. З-поміж найбільших гравців вторинного ринку Великобританії, США, Німеччини, Франції, Італії у списку є й охоплена війною Україна. Серед найвіддаленіших – Австралія та Мексика.Усі дані базуються на аналізі вмісту платформи carVertical.

Більше збитків, але менша вартість

У 2023 році зафіксовано 1,78 мільйона страхових випадків, а у 2022 році їх було 1,4 мільйона. Найбільша компенсація була виплачена під час врегулювання пошкодження Lamborghini Huracan і склала 250 тис. євро. Загальна вартість пошкоджень транспортних засобів, зафіксованих у звітах carVertical, перевищила 4,4 мільярда євро. У 2022 році ця вартість склала 5,1 млрд євро.

BMW очолили список битих машин

Найбільше пошкоджень зазнали автомобілі BMW. Показник тут становить 48,4% для всіх авто з пошкодженнями. Для порівняння, відповідні показники у Audi – 43,9%, Skoda – 43,7%, Dacia – 43,5%, Lexus – 42,4%. У середньому 39,3% усіх перевірених на платформі вживаних транспортних засобів були пошкоджені. Це означає, що ризик придбання автомобіля з підозрілою історією все ще дуже високий.

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Німецькі машини крадуть найчастіше

Минулий рік був багатими на викрадені автомобілі. Однак реальна кількість крадіжок у Європі може бути набагато вищою, оскільки викрадені автомобілі рідко потрапляють на ринок вживаних автомобілів. У більшості випадків їх розбирають і продають на запчастини.

Злодії найбільше віддають перевагу автомобілям BMW. 17,7% усіх випадків, виявлених carVertical, стосувалися моделей цього виробника. За ними йдуть Mercedes (15,3%) і Audi (12%).

Ризик придбання автомобіля з підозрілою історією лишається дуже високим: майже 40% усіх перевірених на платформі вживаних транспортних засобів були пошкоджені. Фото: techgameworld.com

Загалом найбільший ризик крадіжки стосується транспортних засобів преміум-класу. Для порівняння – у Ford – 6,1%, у Volkswagen – 5,4% (хоча ці бренди також потрапили до першої п’ятірки).

Найбільше викрадених автомобілів 2016-2019 років випуску – найбільший попит на такі 5-7-річні авто. Більшість викрадених авто припадає на 2016 рік – 12,4%.

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Кожен 13-й автомобіль мав фейковий одометр

У 2023 році 7,5% машин мали згорнутий одометр. Це означає, що у 1 з 13 угод була здійснена спроба обдурити покупця, який міг переплатити за автомобіль. Загалом на платформі було зареєстровано 7,7 мільярда відкочених кілометрів, що є незначним збільшенням порівняно з 7,4 мільярдами позаминулого року.

Минулорічним рекордсменом по відкату одометра став Volvo V70. При перевірці carVertical виявив, що його пробіг зменшився на приголомшливі 450 000 кілометрів. Можна лише уявити, який був реальний пробіг цього автомобіля до підробки одометра.

Рейтинг брендів, у яких найчастіше повертають одометр, очолює Opel – 14,3% усіх автомобілів цього виробника мали фальсифікований пробіг. За Opel йдуть Jeep (12,8%), Land Rover (11,4%), Lexus (10,8%) і Porsche (10,5%).

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Відкат одометра більш поширений серед старих автомобілів. 13,8% усіх автомобілів, випущених у 1995 році, мали підроблений одометр, що (за статистичними даними) робить модель цього року найризикованішою при купівлі автомобіля. Шахрайство з пробігом також поширене в автомобілях, випущених у 2012-2016 роках, де показники «виправлення» становлять близько 11%.

Якщо на одометрі старенької автівки малий кілометраж пробігу, бо “теща мало їздила”, то залюбки погоджуйтеся і йдіть до іншого продавця. Фото: europeanservicecenter.com

У пошуках найчастіше запитували Golf

Найбільш шуканою моделлю на платформі carVertical у 2023 році був Volkswagen Golf (4,91% усіх завантажених звітів).

На другому місці – BMW 3 серії (4,89%), на третьому – Volkswagen Passat (3,8%). Далі йдуть BMW 5 серії (3,7%) і Audi A4 (3,5%).

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Чорний, сірий і білий кольори лідирують

Найпопулярнішими кольорами у 2023 році були чорний (29,6%), сірий (26,6%) та білий (18,8%). Частка екстравагантних кольорів, таких як зелений, фіолетовий або жовтий, рідко перевищує 1%.