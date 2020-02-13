Японский автопроизводитель заявляет, что именно такие убытки нанес Карлос Гон своей "коррупционной практикой".

В судебном иске Nissan утверждается, что бывший руковолитель альянса использовал корпоративные ресурсы и служебное положение в собственных интересах.

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Среди прочего, Карлосу Гону вменяют оплату аренды недвижимости по всему миру за счет компании, использование корпоративных самолетов для собственных нужд, приобретение роскошной яхты за средства компании, а также чрезвычайно высокую ставку зарплаты для собственной сестры, которая также была в штате корпорации. Все это Nissan называет “коррупционной практикой” и требует возмещения.

Напомним, Карлос Гон руководил Nissan в течение двух десятилетий и, фактически, спас компанию от банкротства. Он также возглавлял Renault, Mitsubishi и Lada. В ноябре 2018 года он был арестован японской полицией по обвинениям в использовании средств компании для личной выгоды и злоупотреблении должностью.

Сам Гон все обвинения отвергал и неоднократно выступал с заявлениями о клевете со стороны бывшего работодателя, называя себя “жертвой заговора”. Он ждал очередное судебное заседание, находясь под домашним арестом в Японии, однако нарушил условия, на которых был выпущен из тюрьмы, покинув страну в конце прошлого года. Через несколько дней стало известно, что его тайно вывезли на историческую родину – в Ливан, с которым Япония не имеет договора об экстрадиции. Свой побег он объяснил тем, что убежден в ангажированности японского суда.

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