Японський автовиробник заявляє, що саме такі збитки спричинив Карлос Гон своєю "корупційною практикою".

У судовому позові Nissan стверджується, що екскерівник альянсувикористовував корпоративні ресурси та службове положення у власних інтересах.

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Серед іншого, Карлосу Гону закидають оплату оренди нерухомості по усьому світу за рахунок компанії, використання корпоративних літаків для власних потреб, придбанні розкішної яхти за кошти компанії, а також надзвичайно високу ставку зарплатні для власної сестри, котра також була в штаті корпорації. Усе це Nissan називає “корупційною практикою” і вимагає відшкодування.

Нагадаємо, Карлос Гон керував Nissan протягом двох десятиліть і, фактично, врятував компанію від банкрутства. Він також очолював Renault, Mitsubishi та Lada. В листопаді 2018 року він був заарештований японською поліцією за звинуваченнями у використанні коштів компанії для особистої вигоди та зловживанні посадою.

Сам Гон усі звинувачення відкидав і неодноразово виступав з заявами про наклеп з боку колишнього роботодавця, називаючи себе “жертвою змови”. Він чекав на чергове судове засідання, знаходячись під домашнім арештом в Японії, однак порушив умови, на яких був випущений з в’язниці, покинувши країну наприкінці минулого року. Через кілька днів стало відомо, що його таємно вивезли на історичну батьківщину – до Лівану, з яким Японія не має договору про екстрадицію. Свою втечу він пояснив тим, що переконаний у заангажованості японського суду.

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