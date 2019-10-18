В Киеве состоялась официальная презентация двух новых зимних шин Nokian Tyres: фрикционной Nokian WR Snowproof, которая лучше всего подходит для "европейской зимы" и шипованной Nokian Hakkapeliitta LT3 – отличного решения для легких грузовиков, внедорожников и пикапов.

Инновационные разработки финского бренда представил один из ведущих специалистов компании – Матти Морри, руководитель отдела технической поддержки клиентов Nokian Tyres. Он рассказал не только о новых шинах, но и об основных направлениях работы Nokian Tyres относительно современных трендов.

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Матти Морри, руководитель отдела технической поддержки клиентов Nokian Tyres

Глобальное изменение климата стало очередным вызовом для производителей шин. Если раньше температура в разное время года была достаточно прогнозируемой, то за последние годы вероятность существенных температурных колебаний и аномалий существенно возросла. Опасность для водителей заключается в том, что в течение дня погода может ухудшиться и на смену мороза может прийти дождь со снегом, а повышение температуры может привести к образованию на дороге снежной каши и обледенелых участков. Поэтому шины нового поколения должны обеспечить безопасность и управляемость независимо от погодных условий.

В компании Nokian Tyres большое значение придают изучению и анализу факторов, влияющих на безопасность за рулем. Для этого проводятся постоянные испытания в различных дорожных и погодных условиях, разрабатываются новые технологии и материалы для изготовления шин. Ярким примером комплексного подхода к созданию зимних шин, которые отлично работают в различных погодных условиях, стали новые модели шин Nokian Tyres, представленные на украинском рынке этой осенью.

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"В своей работе над новыми шинами мы всегда учитываем условия, в которых они вероятнее всего будут эксплуатироваться. Если эти условия меняются – меняются и требования к продукту. В результате клиент получает шины, адаптированные к погоде, которая преобладает в его регионе", – говорит Матти Морри.

Nokian WR Snowproof

Новая Nokian WR Snowproof предлагает современный уровень безопасности для ежедневного вождения. Главное отличие новой шины – концепция Alpine Sense Grip, которая позволяет шине быстро адаптироваться к непредсказуемым изменениям погоды в зимнее время. В частности оптимизирована конструкция протектора, которая эффективно удаляет снег и слякоть из пятна контакта и гарантирует отличное сцепление и на глубоком снегу, и на мокрой дороге. Технология Alpine Sence Grip отлично работает в широком диапазоне температур – как в холодных зимних условиях, так и в сравнительно теплую погоду.

Благодаря специфическому рисунку протектора и большому количеству силики в резиновой смеси, Nokian WR Snowproof имеет низкое сопротивление качению и обеспечивает ощутимую экономию топлива и снижение вредных выбросов.

Nokian Hakkapeliitta LT3

Инновационная шипованная шина Nokian Hakkapeliitta LT3 предназначена для мощных внедорожников и пикапов. Эта шина обеспечивает безопасность водителя при эксплуатации в сложных зимних условиях, на обледенелых дорогах и заснеженных участках.

Чтобы максимально продлить срок службы этой шины, компания Nokian Tyres разработала первые в мире шипы из нержавеющей стали. Концепция Arctic Stud – это совершенно новая форма шипа и материал корпуса, которые продлевают срок службы шин при эксплуатации в зимних условиях со значительной нагрузкой.

Шипы из нержавеющей стали имеют несколько важных отличий. Например, они отличаются высокой коррозионной стойкостью, что значительно продлит срок эксплуатации шин на усыпанных солью дорогах. Во-вторых, они обеспечивают высокий уровень сцепления и управляемости шин. К тому же, такие шипы не ржавеют впоследствии и улучшают внешний вид шин.

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Благодаря новому агрессивному рисунку протектора и специальной конструкции ламелей в новой шине Nokian Hakkapeliitta LT3 существенно улучшена управляемость и сцепление на снегу и льду. Новая шина также обеспечивает более надежное сцепление на мокрой и покрытой слякотью дороге. Использование в конструкции боковины сверхпрочных волокон арамида делает шину еще более устойчивой к повреждениям и порезам, обеспечивая новый уровень долговечности и защиты в сложных дорожных условиях.

"Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент зимних шин. Они идеально подойдут как для любителей активного отдыха в заснеженных Карпатах, так и для повседневной эксплуатации в мягком зимнем климате южных регионов Украины. Неизменными остаются безопасность, качество и инновации, благодаря которым шины бренда завоевали высокую репутацию среди украинских автолюбителей", – говорит Константин Анисимов, руководитель представительства компании Nokian Tyres в Украине.

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