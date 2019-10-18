В Києві відбулася офіційна презентація двох нових зимових шин Nokian Tyres: фрикційної Nokian WR Snowproof, яка найкраще підходить для «європейської зими» і шипованої Nokian Hakkapeliitta LT3 – відмінного рішення для легких вантажівок, позашляховиків та пікапів.

Інноваційні розробки фінського бренду представив один з провідних фахівців компанії - Матті Моррі, керівник відділу технічної підтримки клієнтів Nokian Tyres. Він розповів не тільки про нові шини, але й про основні напрямки роботи Nokian Tyres відносно сучасних трендів.

Читайте також: Відео: BMW показала, навіщо потрібно міняти літні шини на зимові

Матті Моррі, керівник відділу технічної підтримки клієнтів Nokian Tyres

Глобальна зміна клімату стала черговим викликом для виробників шин. Якщо раніше температура в різні пори року була досить прогнозованою, то за останні роки ймовірність суттєвих температурних коливань і аномалій істотно зросла. Небезпека для водіїв полягає в тому, що протягом дня погода може погіршитися і на зміну морозу може прийти дощ зі снігом, а підвищення температури привести до утворення на дорозі снігової каші і зледенілих ділянок. Тому шини нового покоління повинні забезпечити безпеку і керованість незалежно від погодних умов.

У компанії Nokian Tyres велике значення надають вивченню та аналізу факторів, що впливають на безпеку за кермом. Для цього проводяться постійні випробування в різних дорожніх і погодних умовах, розробляються нові технології і матеріали для виготовлення шин. Яскравим прикладом комплексного підходу до створення зимових шин, які відмінно працюють в різних погодних умовах, стали нові моделі шин Nokian Tyres, представлені на українському ринку цієї осені.

Читайте також: Чи варто купувати зимові шини влітку

"У своїй роботі над новими шинами ми завжди враховуємо умови, в яких вони найімовірніше будуть експлуатуватися. Якщо ці умови змінюються - змінюються і вимоги до продукту. В результаті клієнт отримує шини, адаптовані до погоди, яка переважає в його регіоні ", - говорить Матті Моррі.

Nokian WR Snowproof

Нова Nokian WR Snowproof пропонує сучасний рівень безпеки для щоденного водіння. Головна відмінність нової шини - концепція Alpine Sense Grip, яка дозволяє шині швидко адаптуватися до непередбачуваних змін погоди в зимовий час. Зокрема оптимізована конструкція протектора, яка ефективно видаляє сніг і сльота з плями контакту і гарантує відмінне зчеплення і на глибокому снігу, і на мокрій дорозі. Технологія Alpine Sence Grip відмінно працює в широкому діапазоні температур - як в холодних зимових умовах, так і в порівняно теплу погоду.

Завдяки специфічному малюнку протектора і великій кількості силіки в гумовій суміші, Nokian WR Snowproof має низький опір коченню і забезпечує відчутну економію палива і зниження шкідливих викидів.

Nokian Hakkapeliitta LT3

Інноваційна шипована шина Nokian Hakkapeliitta LT3 призначена для потужних позашляховиків і пікапів. Ця шина забезпечує безпеку водія при експлуатації в складних зимових умовах, на зледенілих дорогах і засніжених ділянках.

Щоб максимально продовжити термін служби цієї шини, компанія Nokian Tyres розробила перші в світі шипи з нержавіючої сталі. Концепція Arctic Stud - це абсолютно нова форма шипа і матеріал корпусу, які продовжують термін служби шин при експлуатації в зимових умовах зі значним навантаженням.

Шипи з нержавіючої сталі мають кілька важливих відмінностей. Наприклад, вони відрізняються високу корозійну стійкість, що значно подовжить термін експлуатації шин на посипаних сіллю дорогах. По-друге, вони забезпечують високий рівень зчеплення і керованість шин. До того ж, такі шипи не іржавіють згодом і покращують зовнішній вигляд шин.

Читайте також: Як перевіряти шини перед далекою дорогою

Завдяки новому агресивному малюнку протектора і спеціальної конструкції ламелей в новій шині Nokian Hakkapeliitta LT3 істотно поліпшена керованість і зчеплення на снігу і льоду. Нова шина також забезпечує більш надійне зчеплення на мокрій і покритої сльотою дорозі. Використання в конструкції боковини надміцних волокон арамида робить шину ще більш стійкою до пошкоджень і порізів, забезпечуючи новий рівень довговічності і захисту в складних дорожніх умовах.

"Nokian Tyres пропонує широкий асортимент зимових шин. Вони ідеально підійдуть як для любителів активного відпочинку в засніжених Карпатах, так і для повсякденної експлуатації в м'якому зимовому кліматі південних регіонів України. Незмінними залишаються безпеку, якість та інновації, завдяки яким шини бренду завоювали високу репутацію серед українських автолюбителів ", - каже Костянтин Анісімов, керівник представництва компанії Nokian Tyres в Україні.

Також цікаво: Як обрати диски: починаємо тюнінг коліс