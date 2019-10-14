Керованість, динаміка, гальмування – покришки мають значний вплив на усі ходові параметри автомобіля.

Три ідентичні автомобілі, “взуті” у літні шини, зимові та спортивні. Як машини поводяться в різних умовах – продемонстровано у цьому ролику.

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Демонстрація проводилась на задньопривідних спорткарах BMW M4 Competition. У першій частині заїздів на сухому асфальті червоне купе оснастили фрикційними зимовими шинами, оливковий M4 мав звичайні літні покришки, а темно-синє купе отримало гоночну гуму.

Експерти порівняли динаміку розгону в короткому спринті, керованість в змійці на міських швидкостях і ефективність гальмування зі швидкості 150 кілометрів на годину.

Після цього усю перевірку повторили на збитому снігу. Цього разу літні шини були у сірого купе, зимові нешиповані – у червоного M4, а в золотавого – шиповані.



Автори ролику наголошують, що найбільше від використання несезонних шин страждає ефективність гальмування, хоча і керованість, і динаміка також будуть не на висоті, якщо покришки непідходящі.

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