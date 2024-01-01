Новая электрическая платформа VW будет поддерживать обычные бензиновые двигатели

Как пишет Motor1, многочисленные сообщения немецких СМИ связывали отсрочку дебюта новой платформы с неудачей подразделения VW по программному обеспечению. Однако, теперь стало известно больше о будущей архитектуре.

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Хотя SSP - это преимущественно электрическая платформа, она также будет поддерживать двигатели внутреннего сгорания. VW Group планирует представить электромобили, где двигатели внутреннего сгорания будут функционировать исключительно как генераторы для подзарядки аккумулятора. Такой тем электромобилей классифицируют как EREV ((Extended Range Electric Vehicle).

Как и в BMW i3, роторном MX-30 или новом EZ-60 от Mazda, эти двигатели не будут иметь механической связи с колесами. Технология гибридов e-Power от Nissan придерживается аналогичного принципа: бензиновый двигатель питает аккумулятор, а не трансмиссию.

Компания Volkswagen ранее выражала свою заинтересованность в электромобилях с удлинителем запаса хода. В частности, новосозданный бренд Scout выпустит две модели, в которых ДВС будет выполнять роль генератора заряда. Кроме того, концепт VW ID.Era, созданный совместно с SAIC, также оснащен бензиновым генератором.

Новая архитектура SSP станет основной для моделей VW и заменит все существующие электрические платформы. На тизере изображены пять различных типов кузова, которые будут использовать эту архитектуру: от городского хэтчбека до большого внедорожника. Как ожидается, выпуск автомобилей на базе SSP могут наладить уже в следующем году.

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Одной из важнейших моделей, использующей платформу SSP, будет электрический Golf девятого поколения. Его выпуск запланирован на конец десятилетия, и он в течение нескольких лет будет продаваться совместно с моделью 8-го поколения с двигателем внутреннего сгорания.