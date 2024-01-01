Нова електрична платформа VW підтримуватиме звичайні бензинові двигуни

Як пише Motor1, численні повідомлення німецьких ЗМІ пов’язували відтермінування дебюту нової платформи з невдачею підрозділу VW з програмного забезпечення. Однак, тепер стало відомо більше про майбутню архітектуру.

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Хоча SSP — це переважно електрична платформа, вона також підтримуватиме двигуни внутрішнього згоряння. VW Group планує представити електромобілі, де двигуни внутрішнього згоряння функціонуватимуть виключно як генератори для заряджання акумулятора. Такий тим електромобілів класифікують як EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Як і у BMW i3, роторному MX-30 чи новому EZ-60 від Mazda, ці двигуни не матимуть механічного зв'язку з колесами. Технологія гібридів e-Power від Nissan дотримується аналогічного принципу: бензиновий двигун живить акумулятор, а не трансмісію.

Компанія Volkswagen раніше висловлювала свою зацікавленість в електромобілях з подовжувачем запасу ходу. Зокрема, новостворений бренд Scout випустить дві моделі, в яких ДВЗ виконуватиме роль генератора заряду. Крім того, концепт VW ID.Era, що був створений спільно з SAIC, також оснащений бензиновим генератором.

Нова архітектура SSP стане основною для моделей VW й замінить усі існуючі електричні платформи. На тизері зображено п’ять різних типів кузова, що будуть використовувати цю архітектуру: від міського хетчбека до великого позашляховика. Як очікується, випуск автомобілів на базі SSP можуть налагодити вже наступного року.

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Однією з найважливіших моделей, що використовуватиме платформу SSP, буде електричний Golf дев'ятого покоління. Його випуск запланований на кінець десятиліття, і він протягом кількох років продаватиметься спільно з моделлю 8-го покоління з двигуном внутрішнього згоряння.