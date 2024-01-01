Volkswagen може відродити Tiguan R

Педро Мартінес Діас, керівник відділу продажів та маркетингу Volkswagen R, у розмові з австралійським видання CarExpert під час місцевої презентації оновленого Golf R, натякнув на появу нового Tiguan R.

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“Я б ніколи не відмовився. Tiguan R мав великий успіх у Європі та Австралії… Побачимо…”, — сказав Діас. Згодом він також підтвердив, що майбутній T-Roc також отримає власну версію R, дебют якої слід очікувати у 2027 році. Подробиць все ще мало, але якщо керівництво німецького автовиробника дасть зелене світло, високопродуктивний Tiguan R може повернутись.

Volkswagen Tiguan R 2020

Оригінальний VW Tiguan R дебютував у 2020 році в рамках оновлення моделі другого покоління. На той час це був найпотужніший варіант у лінійці, оснащений 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 320 кінських сил 420 Нм крутного моменту.

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Цей двигун працював у парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням та системою повного приводу 4Motion. Попри вражаючі характеристики, модель була представлена виключно в Європі та Австралії. У 2023 році її зняли з виробництва через запуск Tiguan третього покоління.

Volkswagen Tiguan R-Line 2025 (специфікація для ринків ЄС)

Наразі найпотужнішою версією кросовера є плагін-гібрид eHybrid на 272 к.с., що має спортивний обвіс R-Line. Водночас Tiguan для США вийшов у 2024 році на базі довшого Tayron для ринку ЄС. Його топова комплектація, SEL R-Line Turbo має негібридний 2,0-літровий турбодвигун потужністю 271 к.с..

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Хоча версії R-Line як європейського, так і американського Tiguan пропонують пристойну потужність, вони не є повноцінними моделями VW R. Однак, в основі позашляховиків лежить та сама платформа MQB Evo, що є основою Volkswagen Golf R й здатна підтримувати потужний 2,0-літровий TSI на 333 “конячки”.

Toyota RAV4 GR Sport 2025

Зараз спортивні позашляховики є рідкістю в масовому сегменті. Якщо Tiguan R з'явиться, його головним конкурентом, ймовірно, буде новий Toyota RAV4 GR-Sport 2026 року, який використовує плагін-гібридну установку потужністю 320 кінських сил.