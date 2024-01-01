Volkswagen может возродить Tiguan R

Педро Мартинес Диас, руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen R, в разговоре с австралийским издание CarExpert во время местной презентации обновленного Golf R, намекнул на появление нового Tiguan R.

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“Я бы никогда не отказался. Tiguan R имел большой успех в Европе и Австралии... Посмотрим..”, — сказал Диас. Впоследствии он также подтвердил, что будущий T-Roc также получит собственную версию R, дебют которой следует ожидать в 2027 году. Подробностей все еще мало, но если руководство немецкого автопроизводителя даст зеленый свет, высокопроизводительный Tiguan R может вернуться.

Volkswagen Tiguan R 2020

Оригинальный VW Tiguan R дебютировал в 2020 году в рамках обновления модели второго поколения. В то время это был самый мощный вариант в линейке, оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 320 лошадиных сил 420 Нм крутящего момента.

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Этот двигатель работал в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода 4Motion. Несмотря на впечатляющие характеристики, модель была представлена исключительно в Европе и Австралии. В 2023 году ее сняли с производства из-за запуска Tiguan третьего поколения.

Volkswagen Tiguan R-Line 2025 (спецификация для рынков ЕС)

Сейчас самой мощной версией кроссовера является плагин-гибрид eHybrid на 272 л.с., имеющий спортивный обвес R-Line. В то же время Tiguan для США вышел в 2024 году на базе более длинного Tayron для рынка ЕС. Его топовая комплектация, SEL R-Line Turbo имеет негибридный 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 271 л.с.

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Хотя версии R-Line как европейского, так и американского Tiguan предлагают приличную мощность, они не являются полноценными моделями VW R. Однако, в основе внедорожников лежит та же платформа MQB Evo, что является основой Volkswagen Golf R и способна поддерживать мощный 2,0-литровый TSI на 333 “лошадки”.

Toyota RAV4 GR Sport 2025

Сейчас спортивные внедорожники являются редкостью в массовом сегменте. Если Tiguan R появится, его главным конкурентом, вероятно, будет новый Toyota RAV4 GR-Sport 2026 года, который использует плагин-гибридную установку мощностью 320 лошадиных сил.