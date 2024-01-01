Новая модификация Leopard 2 будет иметь другую пушку и более мощный двигатель

Соглашения заключены с компаниями KNDS Deutschland, Rheinmetall и Hensoldt. Об этом пишет специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на немецкое издание Нartpunkt.

Проект долговременный. Результаты ожидаются в 2030-х годах, а срок службы достигнет не менее 25 лет. Будущая модификация должна иметь дополнительные возможности по сравнению с актуальной версией Leopard 2A8.

Читайте также Чем датская версия Leopard лучше немецкой

Rheinmetall должна провести технические исследования с целью разработки трех типов 130-мм боеприпасов для Leopard 2. Это подтверждает выбор новой 130 мм артиллерийской системы Rh-130 L/52. Первоначально планируется разработать в короткие сроки "квалификационный" 130 мм боеприпас калибра DM13, чтобы комплект модернизации был допущен к испытаниям.

Два дальнейших технических исследования направлены на внедрение боеприпасов DM11 и DM23 для будущей 130-мм танковой пушки.

Читайте также Производитель танков Leopard и САУ Caesar открыл в Украине дочернее предприятие

Компания Rheinmetall впервые представила прототип 130-мм гладкоствольной пушки длиной 52 калибра и длиной около 6,6 метра на ярмарке вооружений Eurosatory в Париже в 2016 году. Согласно информации компании на то время, восьмипроцентное увеличение калибра привело к увеличению кинетической энергии на 50 процентов. Это по сравнению со 120-мм пушкой Leopard 2, которая также была разработана Rheinmetall и установлена на тысячах танков по всему миру в течение многих лет.

Показанная 130-мм пушка весила более 3,5 тонн по сравнению с примерно 3 тоннами 120-мм пушки и использовала патрон весом более 30 кг и примерно 1,30 метра в длину. Благодаря таким параметрам оружие можно использовать только с автоматом заряжания и новой конструкцией башни.

Читайте также Партия танков Leopard 2A4 поступит от Испании

В то время было сказано, что инженерам Rheinmetall, вероятно, понадобится около восьми-десяти лет, чтобы завершить разработку оружия и боеприпасов.

Для улучшения мобильности Leopard 2 компания KNDS Germany должна создать альтернативный двигатель под названием OLYMP. Вероятно, сам двигатель будет поступать не от MTU – текущего производителя двигателей для Leopard 2, а от Liebherr. Ранее Liebherr поставлял двигатели для БМП Marder 1 (увеличенный срок службы Marder 1A5) и Lynx KF41, но не для основных боевых танков.

"Силовая установка модульная и состоит из двигателя внутреннего сгорания, рулевого управления/механической коробки передач, системы охлаждения, фильтров воздуха и выхлопной системы. В рамках исследования по повышению маневренности трансмиссии должен быть разработан альтернативный двигатель. Следует использовать как можно больше компонентов существующей системы", – говорится в описании.

Читайте также Германия сделает для Украины еще 14 танков Leopard 2

Повысить уровень защиты планируется путем установки динамической защиты на верхнюю лобовую броню и борта корпуса. Кроме того, машина должна получить комплекс активной защиты.

Экипаж танка сокращен до трех человек. Он будет размещен в едином изолированном отсеке под башней. Разработчики заявляют, что широкий спектр датчиков и вспомогательных средств с интегрированным ИИ обеспечит танкистам исключительный обзор вокруг машины. При этом у них будет больше пространства и комфорта.