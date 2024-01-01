Нова модифікація Leopard 2 матиме іншу гармату і потужніший двигун

Угоди укладено з компаніями KNDS Deutschland, Rheinmetall і Hensoldt. Про це пише спеціалізований ресурс Militarnyi з посиланням на німецьке видання Нartpunkt.

Проєкт довготривалий. Результати очікуються у 2030-х роках, а термін служби сягне щонайменше 25 років. Майбутня модифікація повинна мати додаткові можливості порівняно з актуальною версією Leopard 2A8.

Читайте також Чим данська версія Leopard краща за німецьку

Rheinmetall має провести технічні дослідження з метою розробки трьох типів 130-мм боєприпасів для Leopard 2. Це підтверджує вибір нової 130 мм артилерійської системи Rh-130 L/52. Першочергово планується розробити у короткі терміни "кваліфікаційний" 130 мм боєприпас калібру DM13, аби комплект модернізації був допущений до випробувань.

Два подальших технічних дослідження спрямовані на впровадження боєприпасів DM11 і DM23 для майбутньої 130-мм танкової гармати.

Читайте також Виробник танків Leopard та САУ Caesar відкрив в Україні дочірнє підприємство

Компанія Rheinmetall вперше представила прототип 130-мм гладкоствольної гармати довжиною 52 калібру і довжиною близько 6,6 метра на ярмарку озброєнь Eurosatory в Парижі у 2016 році. Згідно з інформацією компанії на той час, восьмивідсоткове збільшення калібру призвело до збільшення кінетичної енергії на 50 відсотків. Це у порівнянні зі 120-мм гарматою Leopard 2, яка також була розроблена Rheinmetall і встановлена на тисячах танків по всьому світу протягом багатьох років.

Показана 130-мм гармата важила понад 3,5 тонни порівняно з приблизно 3 тоннами 120-мм гармати та використовувала патрон вагою понад 30 кг і приблизно 1,30 метра в довжину. Завдяки таким параметрам зброю можна використовувати тільки з автоматом заряджання і новою конструкцією вежі.

Читайте також Партія танків Leopard 2A4 надійде від Іспанії

У той час було сказано, що інженерам Rheinmetall, ймовірно, знадобиться близько восьми-десяти років, щоб завершити розробку зброї та боєприпасів.

Для покращення мобільності Leopard 2 компанія KNDS Germany має створити альтернативний двигун під назвою OLYMP. Ймовірно, сам двигун буде надходити не від MTU – поточного виробника двигунів для Leopard 2, а від Liebherr. Раніше Liebherr постачав двигуни для БМП Marder 1 (збільшений термін служби Marder 1A5) і Lynx KF41, але не для основних бойових танків.

"Силова установка модульна та складається з двигуна внутрішнього згоряння, рульового керування/механічної коробки передач, системи охолодження, фільтрів повітря та вихлопної системи. У рамках дослідження щодо підвищення маневреності трансмісії має бути розроблений альтернативний двигун. Слід використовувати якомога більше компонентів існуючої системи", – йдеться в описі.

Читайте також Німеччина зробить для України ще 14 танків Leopard 2

Підвищити рівень захисту планується шляхом встановлення динамічного захисту на верхню лобову броню та борти корпусу. Крім того, машина має отримати комплекс активного захисту.

Екіпаж танка скорочений до трьох осіб. Він буде розміщений у єдиному ізольованому відсіку під баштою. Розробники заявляють, що широкий спектр датчиків та допоміжних засобів з інтегрованим ШІ забезпечить танкістам винятковий огляд навколо машини. При цьому у них буде більше простору та комфорту.