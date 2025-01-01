Новая технология разметки: сияет ночью, набирает энергию днем

Тестовый участок Glow Roads вышел дороже обычной трассы, что на фоне стремления правительства Австралии сдержать рост платы за дороги можно считать довольно смелым шагом. Администрация штата в декабре 2024 года установила фотолюминесцентную разметку линий на 3-километровом перевале Булли.

Эта дорога к северу от Вуллонгонга имеет крутой склон/спуск. Она тестировалась в новом виде в течение шести месяцев. Кроме разметки, светились в темноте и дорожные знаки. Сейчас аналитики анализируют тестовые результаты, после чего будут сделаны выводы из "Светящихся дорог" для вероятного развертывания по всему штату.

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Перевал Булли был выбран из-за резкого поворота на шпильке, который показал "всплеск инцидентов между 9-ю вечера и 4-м утром" в течение 12 месяцев. За это время там было зафиксировано 125 неприятных историй.

Фото: carexpert.com.au

"Данные показывают, что около трети смертельных аварий в Новом Южном Уэльсе случаются ночью. Если это испытание будет признано успешным, мы рассмотрим его применение в других местах с историей аварий, где нужна лучшая видимость", – сказал министр дорог Нового Южного Уэльса Джон Грэм.

В проекте "Сияющие дороги" (Glow Roads) использовали новую формулу краски. Технология построена на поглощении солнечного света в течение дня, что затем сохраняется в нанесенном слое разметки и используется для освещения маркировки ночью.

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Обычно изготовленные из алюмината стронция эти пигменты обладают высокой способностью накапливать и высвобождать световую энергию. Чтобы связать все компоненты, используют смолистые основы из полиуретана, акрила и эпоксида, которые обеспечивают долговечность и адгезию к дорожным покрытиям.

Для предотвращения скольжения пригодились стеклянные шарики, кварцевый песок. Они добавляются для поддержания сцепления с дорогой и безопасности для транспортных средств и пешеходов. Немножечко дороже получается, но не критично – безопасность того стоит.

Утверждается, что технология "Светящиеся дороги" дает безопасную альтернативу на участках, где уличное освещение использовать трудно. К тому же это энергоэффективное и экологическое решение на региональных дорогах с ограниченным или отсутствующим освещением.

Похожую программу тестировали на региональных дорогах в 2022 году, но тогда было признано, что преимуществ безопасности дорожного движения недостаточно, чтобы оправдать более широкое развертывание Glow Roads.

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В Нидерландах проект также провалился. Там еще в 2014 году испытывали подобную технологию (см. видео ниже) и получили результаты, по которым эту методику признали не очень действенной. Однако здесь сказались климатические особенности. Как показала практика, светящиеся дороги подвержены выцветанию под воздействием сильных осадков. Это снижало их видимость для автомобилистов. В результате Нидерланды от проекта отказались.

В Австралии много солнца, что постоянно питает специально нанесенные полосы Glow Roads. Результат должен быть положительный, тем более, что в технологию краски образца 2022 года добавили новую рецептуру и нанесенные по краю и по центру дороги полосы лучше видно. К тому же они не утомляют глаза водителя, помогают сосредоточиться. Поэтому и аварийность должна быть меньше.

В общем новая технология набирает популярность. Глобального внедрения еще не ощущается, но процесс пошел. Несколько стран начали испытания и проекты для проверки эффективности дорожной разметки, светящейся в темноте:

Где введены "Светящиеся дороги":

Австралия – в декабре 2024 года Новый Южный Уэльс начал шестимесячное испытание на перевале Булли для оценки видимости и долговечности фотолюминесцентной дорожной разметки в районах с минимальным уличным освещением.

– в декабре 2024 года Новый Южный Уэльс начал шестимесячное испытание на перевале Булли для оценки видимости и долговечности фотолюминесцентной дорожной разметки в районах с минимальным уличным освещением. Малайзия – фотолюминесцентная краска LuminoKrom® была использована в различных регионах, включая Селангор, Джохор и Негери-Сембилан, что демонстрирует восходящий национальный интерес к этой технологии.

– фотолюминесцентная краска LuminoKrom® была использована в различных регионах, включая Селангор, Джохор и Негери-Сембилан, что демонстрирует восходящий национальный интерес к этой технологии. Таиланд – исследователи из Университета Валайлак разработали гибридные дорожные шипы, светящиеся в темноте, содержащие порошок переработанного стекла, что повышает экологичность и производительность.

– исследователи из Университета Валайлак разработали гибридные дорожные шипы, светящиеся в темноте, содержащие порошок переработанного стекла, что повышает экологичность и производительность. Индонезия – хотя масштабного внедрения еще не проводилось, академические исследования указывают на потенциал фотолюминесцентной дорожной разметки для улучшения видимости и безопасности, особенно в сельской местности и плохо освещенных районах.

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Практически все тестовые участки показывают положительное влияние на безопасность в ночное время. Хорошая перспектива технологии Glow Roads реально вырисовывается. Преимущества светящейся в темноте дорожной разметки, уже изучают дорожники ряда южных стран Европы.

Фото: carexpert.com.au

Перечень преимуществ:

Улучшенная ночная видимость – постоянное освещение улучшает осведомленность водителей, уменьшая вероятность ночных аварий.

– постоянное освещение улучшает осведомленность водителей, уменьшая вероятность ночных аварий. Энергоэффективность – разметка не требует электроэнергии, что делает ее экономически эффективным и экологическим решением.

– разметка не требует электроэнергии, что делает ее экономически эффективным и экологическим решением. Универсальность – подходит для автомагистралей, сельских дорог, велосипедных дорожек и пешеходных переходов.

– подходит для автомагистралей, сельских дорог, велосипедных дорожек и пешеходных переходов. Экологическое развитие – уменьшает зависимость от уличного освещения, снижая потребление энергии и расходы на обслуживание.

Несмотря на такое количество преимуществ, внедрение дорожной разметки, светящейся в темноте, наталкивается на трудности. Во-первых, еще окончательно не изучена долговечность фотолюминесцентных материалов в различных условиях окружающей среды. Пока речь идет о том, что разметка может прослужить от 3 до 7 лет, все зависит от дорожного движения, условий окружающей среды и ухода.

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Во-вторых, начальные затраты на изготовление раствора и само нанесение будут выше, чем у традиционной разметки, хотя долгосрочная экономия энергии и обслуживания может компенсировать эти расходы.

По цене интересное сравнение редакция Авто24 нашла у дорожников Малайзии. Там пилотный проект запущен в Семении, Селангор на 245-метровом участке между улицами Джалан Сунгай Лаланг и Джалан Сунгай Текали. Несмотря на высокую стоимость, технология привлекла внимание, ее уже изучают в штатах Кедах и Малакка, где начали собственные испытания.

Фото: сайт wordpress.com

По словам министра строительства и коммунальных услуг Датук Сери Александер Нанта Лингги, фотолюминесцентная краска стоит 749 ринггитов (7 372 грн) за квадратный метр, по сравнению с 40 ринггитами (393 грн) за квадратный метр обычной краски для дорожной разметки. Как видим, разница стоимости в 18,7 раза немного кусается.

Несмотря на такой ценовой контраст, правительства многих стран готовы идти на расходы, поскольку новая технология улучшит безопасность на дорогах, что значительно важнее даже 20-кратной разницы в себестоимости материала и работ. Кажется, Австралия в этой инновации (см. видео ниже) будет первой страной, где массово готовятся к внедрению "Светящихся дорог" (Glow Roads) даже не дожидаясь окончательных выводов по тестовому 3-километровому участку.