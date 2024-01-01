Обычный погрузчик Bobcat TR60 стал у днепрян лесорубом

О специализированной машине валки деревьев рассказал Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета на сайте мэрии. Там отмечается, что "благодаря этой современной технике можно удалять деревья любой высоты без привлечения вышек, кранов и т.д.".

Для убедительного подтверждения приводится пример о валке деревьев. Если раньше на срезание большого дерева тратилось 5-6 часов, то с помощью этой машины нужно максимум 45 минут. При этом сам процесс механической валки более безопасен.

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"Таких машин в Украине всего три, однако именно в Днепре она появилась первой. Мы гордимся тем, что наш город внедряет современную технику и что наш опыт является примером для других", – отметил директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Алексей Самилик.

Упомянутый телескопический погрузчик с поворотной платформой Bobcat TR6 – не редкость. А вот с харвестерной головкой для валки деревьев – эксклюзив.

Фото: мэрия Днепра

При детальном рассмотрении фото видно, что на 136-сильном (Deutz TCD 3.6 L4) "Бобкете" стоит резак модели Woodcraker Westtech CS750 Smart. Он способен пилить стволы диаметром 75 см

Области применения:

безопасная обрезка деревьев частями;

уборка аварийных деревьев в черте города или в населенных пунктах;

уход за озеленением вдоль дорог и автомагистралей;

вырубка аварийных деревьев.

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Здесь стоит отметить, что по мониторингу Авто24, этой машине не менее 4 лет. Купили ее в исполнении харвестера еще в апреле 2021 года. За это время Bobcat TR6 показал хорошую результативность именно на харвестерных операциях, хотя при необходимости он может работать как телескопический погрузчик с ковшом или как подъемник грузопассажирской люльки с людьми где-то на ремонте зданий. Там операционная высота солидная, секционная стрела выдвигается рабочий орган на 25,8 метра.

Фото: мэрия Днепра

Комплектация харвестерными головками телескопических погрузчиков большой размерной группы не является чем-то исключительным. Для почти 20-тонного "телескопа" Bobcat TR60, оперирующего 6-тонными грузами, 900-килограммовая харвестерная головка Woodcraker Westtech CS750 Smart как пушинка.

Даже с учетом массы срезанного дерева машина легко справляется с таким весом – срезает пилой ствол и аккуратно укладывает дерево на землю, не повреждая при этом соседние деревья, сооружения, линии электропередач или транспорт. Грузоподъемность достигает 6 000 кг, поэтому на некоторых операциях со слишком большими деревьями стволы срезают поэтапно.

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Оператор сам выбирает место для складирования срезанного дерева, и аккуратно и, главное, легко и без сотрясения укладывает дерево на землю, при необходимости даже на большом расстоянии от пенька. Такой экономной валки деревьев обычной бензопилой не достичь.

Упомянутая машина работает по той же технологии, что и лесные харвестеры на промышленном лесоповале. Правда, на лесных участках рубки такие машины имеют специальное шасси и усиленный к нагрузкам манипулятор, что влияет на лучшую производительность. Скажем, харвестер Logset 8F GT при собственной массе 19000 кг имеет грузоподъемность 15 000 кг, а не 6000 кг, как у "городского харвестера".

Фото: мэрия Днепра

Удаленные деревья и обрезанные ветки сразу перерабатывают на современной мощной дробилке, работающей от карданного привода тракторного вала отбора мощности. После завершения работ территорию тщательно убирают.

Именно поэтому за опытом использования такой машины на харвестерных операциях в Днепр едут специалисты из других городов. Внедренная методика действительно заслуживает внимания именно из-за хорошей результативности валки.

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С начала 2025 года КП "Горзеленстрой" вместе с подрядными организациями уже удалили более 1153 аварийных или частично поврежденных деревьев, обрезали, омолодили и раскряживали еще 3017 деревьев, а также выкорчевали 825 пней. Правда, на корчевании харвестеры не задействованы, хотя в продаже есть специальные гидравлические навески с ножами винтообразного типа для обезвреживания пеньков.