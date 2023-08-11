В подразделения ГСЧС Днепропетровской из-за границы прибыла спецтехника разного назначения, в том числе для поиска и спасения животных.

В депо чрезвычайников Днепропетровщины от швейцарской благотворительной организации Rotary-Stiftung Küsnacht поступил автомобиль с 30-метровой пожарной выдвижной автолестницей на спецшасси Renault Camiva.

Учитывая постоянные вражеские атаки, такой подарок городу имеет очень большое значение: раскладная корзина на макушке решетчатой стрелы может достать до 10 этажа. Теперь в случае пожара, прямого или осколочного повреждения дома спасать людей и тушить пламя будет гораздо легче.

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За два дня до этого спасатели Днепра получили из немецкого города-побратима Кельна еще одну пожарную машину и специализированный автомобиль для спасения животных.

Ранее Кельн в рамках взятых на себя добровольных обязательств доставил Днепру пять больших пассажирских автобусов, кареты скорой медицинской помощи, ряд другой спецтехники и оборудования для больниц и школ и около трехсот бензиновых и дизельных генераторов. Теперь направил спецтехнику для службы спасения.

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Пожарная выдвижная автолестница может добраться даже до крыши десятиэтажного дома. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Среди транспортной палитры впервые появился автомобиль для спасения животных. Есть предположение, что в Украине такой машины еще не было и областное подразделение ГСЧС стало единственным владельцем такого LCV на базе малотоннажного Mercedes-Benz.

Фургон микроавтобуса укомплектован разнообразным оборудованием для спасения/освобождения/отлова как домашних животных, так и диких зверей и даже пресмыкающихся. В отсеках есть клетки для их перевозки, инвентарь для безопасного обращения с хищниками.

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По словам заместителя начальника главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Мирослав Демьянчука, автомобиль может пригодиться кинологической службе.

"В наших подразделениях также есть кинологические службы, которые вовлекаются в поиск людей. Этот автомобиль можно применять для перевозки наших животных, которые будут искать людей под завалами", - подчеркнул Демьянчук.

Пожарный автомобиль также уникален. Он базируется на шасси Mercedes-Benz 814, который считается самым простым и самым удачным в линейке немецкого производителя этой размерной группы. По конструкции машина проста, но имеет хорошо продуманные инженерные решения, которые со временем стали использоваться в не менее популярной модели Atego, в т.ч. в исполнении пожарной машины Mercedes-Benz 1224 AF 4x4

Муниципалитет немецкого города Кельн направил в Днепр специфическую спасательную технику. Фото: мэрия Днепра

На полноприводном шасси 814-го строились микроавтобусы, самосвалы, бортовики, а также ремонтные летучки со всяческими надстройками и пожарно-спасательные машины с двойной кабиной. Это принесло признание, спрос на такие машины быстро вырос, он не падает и поныне.

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Автомобиль с 240-сильным дизельным двигателем и механической КПП в передней части имеет сплошную трехрядную кабину для размещения девяти человек личного состава. Сидение среднего ряда установлено по схеме "спиной вперед".

Посадка/высадка экипажа осуществляется через четыре двери. На кронштейнах передней двери установлено по три зеркала заднего вида, дающих изображение мертвых зон.

Показательная тестовая демонстрация полученной Днепром 30-метровой полноповоротной выдвижной автолестницы решетчатого типа. Видео: ГСЧС Днепропетровской области

Кроме боковых шкафов с разнообразным инструментом, включая гидравлический, электрический и обычный мускульный, здесь есть лестница, ниша с генератором для выработки собственной электроэнергии, бухтами силового кабеля для подключения выносных фонарей на штативах, оборудования, а также цистерна на 1620 рукавов подачи.

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Все вышеперечисленные автомобили после дальнего перегона сначала пройдут надлежащее техобслуживание, госрегистрацию и только после этого будут включены в боевое дежурство.