У підрозділи ДСНС Дніпропетровської з-за кордону прибула спецтехніка різного призначення, в тому числі для пошуку та рятування тварин.

Вчора у депо надзвичайників Дніпропетровщини від швейцарської благодійної організації Rotary-Stiftung Küsnacht надійшов автомобіль з 30-метровою пожежною висувною автодрабиною на спецшасі Renault Camiva.

Враховуючи постійні ворожі атаки, такий подарунок місту має дуже велике значення: розкладна люлька на маківці решітчастої драбини може дістати до 10 поверху. Тепер у випадку пожежі, прямого чи уламкового пошкодження будинку рятувати людей та гасити полум’я буде значно легше.

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За два дні до цього рятувальники Дніпра отримали з німецького міста-побратима Кельна ще одну пожежну машину та спеціалізовану автівку для порятунку тварин.

Раніше Кельн в рамках взятих на себе добровільних зобов’язань доправив Дніпру п’ять великих пасажирських автобусів, карети швидкої медичної допомоги, ряд іншої спецтехніки й устаткування для лікарень і шкіл та майже три сотні бензинових і дизельних генераторів. Тепер надіслав спецтехніку для служби порятунку.

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Пожежна висувна автодрабина може дістати навіть до даху десятиповерхового будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

З-поміж транспортної палітри вперше поставлено автомобіль для порятунку тварин. Є припущення, що в Україні такої машини ще не було і обласний підрозділ ДСНС став єдиним власником такого LCV на базі малотоннажного Mercedes-Benz.

Фургон мікроавтобуса укомплектовано різноманітним обладнанням саме для порятунку/визволення/відлову як домашніх тварин, так і диких звірів і навіть плазунів. У відсіках є клітки для їх перевезення, реманент для безпечного поводження з хижаками.

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За словами заступник начальника головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Мирослав Дем’янчука, автомобіль може стати у пригоді кінологічній службі.

"У наших підрозділах також є кінологічні служби, що залучаються до пошуку людей. Цей автомобіль можна застосовувати для перевезення наших тварин, які шукатимуть людей під завалами", - підкреслив Дем’янчук.

Пожежний автомобіль також унікальний. Він базується на шасі Mercedes-Benz 814, що вважається найпростішим та чи не найбільш вдалим у лінійці німецького виробника цієї розмірної групи. За конструкцією машина проста, але має добре продумані інженерні рішення, що з часом почали використовуватися в не менш популярній моделі Atego, в т.ч. у виконанні пожежної машини Mercedes-Benz 1224 AF 4x4

Муніципалітет німецького міста Кельн направив у Дніпро специфічну рятувальну техніку. Фото: мерія Дніпра

На повнопривідному шасі 814-го будувалися мікроавтобуси, самоскиди, бортовики, а також ремонтні летючки з усілякими надбудовами та пожежно-рятувальні машини з подвійною кабіною. Це принесло визнання, попит на такі машини швидко зріс, він не спадає й понині.

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Автомобіль з 240-сильним дизельним двигуном і механічною КПП у передній частині має суцільну трирядну кабіну для розміщення дев’яти осіб особового складу. Сидіння середнього ряду встановлено за схемою "спиною вперед".

Посадка/висадка екіпажу здійснюється через четверо дверей. На кронштейнах передніх дверей встановлено по три дзеркала заднього виду, що дають зображення мертвих зон.

Показова тестова демонстрація отриманої Дніпром 30-метрової повнообертової висувної автодрабини решітчастого типу. Відео: ДСНС Дніпропетровської області

Окрім бокових шаф з різноманітним інструментом, включаючи гідравлічний, електричний та, звичайний мускульний, тут є драбина, ніша з генератором для вироблення власної електроенергії з бухтами силового кабелю для підключення виносних ліхтарів на штативах, обладнання, а також цистерна на 1620 літрів води з рукавами її подачі.

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Усі згадані вище автомобілі після далекого перегону спочатку пройдуть належне техобслуговування, держреєстрацію і тільки після цього будуть включені у бойове чергування.