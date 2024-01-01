Звичайний навантажувач Bobcat TR60 став у дніпрян лісорубом

Про спеціалізовану машину валки дерев розповів Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на сайті мерії. Там зазначається, що "завдяки цій сучасній техніці можна видаляти дерева будь-якої висоти без залучення вишок, кранів тощо".

Для переконливого підтвердження наводиться приклад про валку дерев. Якщо раніше на зрізання великого дерева витрачалося 5-6 годин, то за допомогою цієї машини потрібно максимум 45 хвилин. При цьому сам процес механічної валки безпечніший.

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"Таких машин в Україні лише три, проте саме в Дніпрі вона з’явилася першою. Ми пишаємося тим, що наше місто впроваджує сучасну техніку і що наш досвід є прикладом для інших", – зазначив директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Олексій Самілик.

Згаданий телескопічний навантажувач із поворотною платформою Bobcat TR6 – не рідкість. А ось з харвестерною головкою для валки дерев – ексклюзив.

Фото: мерія Дніпра

При детальному розгляді фото видно, що на 136-сильному (Deutz TCD 3.6 L4) "Бобкеті" стоїть різак моделі Woodcraker Westtech CS750 Smart. Він спроможний пиляти стовбури діаметром 75 см

Області застосування:

безпечне обрізання дерев частинами;

прибирання аварійних дерев у межах міста або в населених пунктах;

догляд за озелененням вздовж доріг та автомагістралей;

вирубування аварійних дерев.

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Тут варто зазначити, що за моніторингом Авто24, цій машині щонайменше 4 роки. Купили її у виконанні харвестера ще у квітні 2021 року. За цей час Bobcat TR6 показав гарну результативність саме на харвестерних операціях, хоча при потребі він може працювати як телескопічний навантажувач з ковшем чи як підіймач вантажно-пасажирської люльки з людьми десь на ремонті будівель. Там операційна висота солідна, секційна стріла висувається робочий орган на 25,8 метра.

Фото: мерія Дніпра

Комплектація харвестерними головками телескопічних навантажувачів великої розмірної групи не є чимось винятковим. Для майже 20-тонного "телескопа" Bobcat TR60, що оперує 6-тонними вантажами, 900-кілограмова харвестерна головка Woodcraker Westtech CS750 Smart наче пушинка.

Навіть з врахуванням маси зрізаного дерева машина легко справляється з такою вагою – зрізає пилкою стовбур і акуратно вкладає дерево на землю, не пошкоджуючи при цьому сусідні дерева, споруди, лінії електропередач чи транспорт. Вантажність сягає 6 000 кг, тому на деяких операціях з надто великими деревами стовбури зрізають поетапно.

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Оператор сам вибирає місце для складування зрізаного дерева, й акуратно і, головне, легко й без струсу вкладає дерево на землю, при потребі навіть на чималій відстані від пенька. Такої ощадливої валки дерев звичайною бензопилою не досягти.

Згадана машина працює за тією ж самою технологією, що і лісові харвестери на промисловому лісоповалі. Щоправда, на лісових ділянках рубки такі машини мають спеціальне шасі й посилений до навантажень маніпулятор, що впливає на кращу продуктивність. Скажімо, харвестер Logset 8F GT при власній масі 19 000 кг має вантажність 15 000 кг, а не 6000 кг, як у "міського харвестера".

Фото: мерія Дніпра

Видалені дерева та обрізане гілля одразу перероблюють на сучасній потужній дробарці, що працює від карданного приводу тракторного валу відбору потужності. Після завершення робіт територію ретельно прибирають.

Саме тому за досвідом використання такої машини на харвестерних операціях до Дніпра їдуть спеціалісти з інших міст. Запроваджена методика й справді заслуговує увагу саме через гарну результативність валки.

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З початку 2025 року КП "Міськзеленбуд" разом із підрядними організаціями вже видалили понад 1153 аварійні чи частково пошкоджені дерева, обрізали, омолодили та розкряжували ще 3017 дерев, а також викорчували 825 пнів. Щоправда, на корчуванні харвестери не задіяні, хоча в продажу є спеціальні гідравлічні навіски з ножами гвинтоподібного типу для знешкодження пеньків.