Оскар Пиастри выиграл Гран-при Майами: обзор этапа Ф1

Победу в квалификации на спринт одержал талантливый Андреа Кими Антонелли. Его болид Mercedes-AMG действительно был быстрым при сухих условиях, но перед спринтерской гонкой в Майами начался сильный ливень.

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Пилоты были вынуждены стартовать на промежуточной резине и бороться в очень сложных условиях. Интересно, что пилот Ferrari Шарль Леклер разбил свой болид о стену еще до начала заезда – во время подготовительного круга. После старта в лидеры вышел Оскар Пиастри, однако трасса начала активно сохнуть.

Из-за этого пилоты решили сменить резину. Первым из пилотов McLaren выполнил остановку Пиастри, однако ему не повезло – на следующем круге произошла авария между Фернандо Алонсо и Лиамом Лоусоном. Это позволило его напарнику Ландо Норрису выполнить пит-стоп под машиной безопасности, возглавить пелетон и выиграть спринт.

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Кроме того, во время волны пит-стопов произошло столкновение Макса Ферстаппена и Андреа Кими Антонелли. Команда механиков Red Bull своевременно выпустила нидерландца на трассу и тот помешал гонщику Mercedes-AMG выполнить свою остановку в боксах.

В то же время основной заезд в воскресенье, несмотря на прогнозы, состоялся уже при сухих погодных условиях. Поул получил Макс Ферстаппен, однако на первом круге ему едва удалось уберечь позицию и отразить атаку Ландо Норриса. Британец выехал за пределы трассы и оказался лишь на седьмой позиции. В этот момент позади произошел контакт Джека Дуэна и Лиама Лоусона и пилот Alpine получил прокол передней левой шины.

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Из-за этой неприятности он выбыл из Гран-при. Оскар Пиастри сначала прошел Андреа Кими Антонелли, который держался вторым, а затем это сделал и Ландо Норрис. После серии безуспешных атак, Оскару все же удалось пройти Ферстаппена. Норрис пытался быстро сделать то же, но между пилотами завязалась напряженная борьба за вторую позицию.

Поэтому Оскар Пиастри оторвался от пелетона на 8 секунд и даже когда Норрис прошел Макса, ему все равно не удалось догнать австралийца. Одной из причин этому стали поломки двигателей Оливера Бермана и Габриэля Бартолето. Пилоты не смогли доехать до боксов, поэтому на трассе объявляли режим виртуальной машины безопасности (VSC).

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Таким образом, Оскар Пиастри одержал уже 6 победу в карьере за McLaren – на одну больше, чем у напарника Ландо Норриса. В личном зачете пилотов Пиастри имеет 131 балл, Норрис – 115, а третьим является Макс Ферстаппен с 99 очками. Следующий Гран-при Эмилии-Романьи состоится 18 мая в Италии на автодроме Энцо и Дино Феррари.