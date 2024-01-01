Оскар Піастрі переміг у Гран-прі Маямі: огляд етапу Ф1

Перемогу у кваліфікації на спринт здобув талановитий Андреа Кімі Антонеллі. Його болід Mercedes-AMG дійсно був швидким за сухих умов, але перед спринтерською гонкою в Маямі почалась сильна злива.

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Пілоти були змушені стартувати на проміжній гумі та боротись за дуже складних умов. Цікаво, що пілот Ferrari Шарль Леклер розбив свій болід об стіну ще до початку заїзду – під час підготовчого кола. Після старту в лідери вийшов Оскар Піастрі, однак траса почала активно сохнути.

Через це пілоти вирішили змінити гуму. Першим з пілотів McLaren виконав зупинку Піастрі, проте йому не пощастило – на наступному колі сталась аварія між Фернандо Алонсо та Ліамом Лоусоном. Це дозволило його напарнику Ландо Норрісу виконати піт-стоп під машиною безпеки, очолити пелетон та виграти спринт.

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Крім того, під час хвилі піт-стопів сталось зіткнення Макса Ферстаппена та Андреа Кімі Антонеллі. Команда механіків Red Bull своєчасно випустила нідерландця на трасу й той завадив гонщику Mercedes-AMG виконати свою зупинку в боксах.

Водночас основний заїзд в неділю, попри прогнози, відбувся вже за сухих погодніх умов. Поул здобув Макс Ферстаппен, однак на першому колі йому ледь вдалось вберегти позицію й відбити атаку Ландо Норріса. Британець виїхав за межі траси й опинився лише на сьомій позиції. В цей момент позаду стався контакт Джека Дуена та Ліама Лоусона й пілот Alpine отримав прокол передньої лівої шини.

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Через цю прикрість він вибув з Гран-прі. Оскар Піастрі спочатку пройшов Андреа Кімі Антонеллі, який тримався другим, а потім це зробив і Ландо Норріс. Після серії безуспішних атак, Оскару все ж вдалось пройти Ферстаппена. Норріс намагався швидко зробити те саме, але між пілотами зав’язалась напружена боротьба за другу позицію.

Через це Оскар Піастрі відірвався від пелетону на 8 секунд й навіть коли Норріс пройшов Макса, йому все одно не вдалось наздогнати австралійця. Однією з причин цьому стали поломки двигунів Олівера Бермана та Габріеля Бартолето. Пілоти не змогли доїхати до боксів, тому на трасі оголошували режим віртуальної машини безпеки (VSC).

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Таким чином, Оскар Піастрі здобув вже 6 перемогу в кар’єрі за McLaren – на одну більше, ніж у напарника Ландо Норріса. В особистому заліку пілотів Піастрі має 131 бал, Норріс – 115, а третім є Макс Ферстаппен з 99 очками. Наступний Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться 18 травня в Італії на автодромі Енцо та Діно Феррарі.