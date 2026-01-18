От евровиньетки отказалась еще одна страна, но у соседей она осталась

Ключевая для страны система Eurovignette действовала для тяжелых грузовиков на нескольких европейских автомагистралях, но ее срок истекает 30 июня. На следующий день начнет действовать новый налог, который базируется на пробеге.

Как пишет vrachtwagenheffing.nl, оплату проезда грузовиков будет определяться за каждый пройденный километр. Чтобы определить эту сумму, нужна такая информация:

техническая максимальная масса;

класс выбросов CO2;

иногда также класс выбросов Euro.

Читайте также Платные дороги в Украине: сколько стоит система сбора денег

Структурное изменение модели платы за проезд

С указанной даты владельцы тяжелых грузовых транспортных средств должны будут платить в соответствии с пройденными километрами, а не по фиксированной временной оплате, как это сейчас происходит с Eurovignette. В результате этого Eurovignette после 30 июня 2026 года больше не будет нужна в Нидерландах.

Новая система призвана сделать справедливое распределение расходов на инфраструктуру, согласовывая оплату с фактическим использованием дорожной сети и влиянием каждого транспортного средства на окружающую среду.

Вот так напомнил об очередном изменении логистический оператор rachtwagenheffing.nl (logistiek.nl). Скриншот: Авто24

Для транспортного сектора это означает глубокое изменение в планировании расходов и маршрутов, особенно в стратегической стране для международного движения.

Читайте также В Чехии выросла плата за дороги: кому сколько платить

Ситуации, при которых вы можете получить штраф

В таких ситуациях вы можете получить штраф с начала действия платы за проезд грузовиками В течение первых шести месяцев штраф составляет половину обычной суммы штрафа.

У вас нет договора с поставщиком услуг по уплате пошлины за проезд грузовиков в Нидерландах.

Штраф: 800,00 евро (до 1 января 2027 года – 400,00 евро).

Вы управляете автомобилем с выключенной платной автомагистралью.

Штраф: 500,00 евро (до 1 января 2027 года – 250,00 евро).

Вы управляете автомобилем с неисправным пунктом взимания платы за проезд.

Штраф: 500,00 евро (до 1 января 2027 года – 250,00 евро).

Вы управляете автомобилем с платной автомагистралью, принадлежащей другому грузовику.

Штраф: 500,00 евро (до 1 января 2027 года – 250,00 евро).

Вы можете получить максимум один штраф в течение 24 часов. Если вы совершите более одного нарушения в течение 24 часов, вы получите штраф только за нарушение с наибольшим размером штрафа.

Читайте также Увидел знак с фоторадаром – платить обязательно

В каких соседних странах евровиньетки действуют?

Хотя Нидерланды выходят из этой системы, евровиньетка и в дальнейшем будет оставаться обязательной в других государствах-членах соглашения. В частности, она и в дальнейшем будет действовать в Люксембурге и Швеции для грузовиков грузоподъемностью более 12 тонн GVW, движущихся по автомагистралям и скоростным дорогам и подлежащих плате.

Поэтому, международные перевозчики должны будут продолжать покупать Eurovignette, если они работают в этих странах, даже если они больше не нуждаются в ней для работы на территории Нидерландов.

Читайте также В городах все чаще ограничивают скорость до 30 км/ч

Возврат средств и уже приобретенные евровиньетки

Соответствующие службы Нидерландов отреагировали на это. Уже дано разъяснение, что перевозчики с приобретенными и действительными после 30 июня 2026 года Eurovignette и которые пользуются автомагистралями только в Нидерландах, смогут подать заявку на возврат средств по обычной процедуре.