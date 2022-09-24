Если человека встречают по одежке, то автомобиль очень часто – по номерам. Но есть страны, регистрационные таблички которых украинцам совершенно неизвестны. Какие, скажем, номера машин в Швейцарии? А в Дании? А чьи это такие веселенькие, с красными цифрами? "Авто 24" знает несколько подсказок для облегчения идентификации европейских номеров.

Несмотря на стереотипы о том, что в Евросоюзе все подчинено единому стандарту, автономера стран Старого Света представляют собой довольно пеструю картину. Хотя один общий признак есть.

Немецкие номерные знаки (вместе с ирландскими и португальскими) в 1998 году стали основой для единого формата номеров Европейского союза.

Конечно же, номера Германии, Молдовы или Польши украинским водителям особо презентовать не стоит – так или иначе, “бляхи”. этих соседей нам хорошо известны. Между тем, в регистрационных табличках других, не столь близких стран, немало интересного. Но как научиться отличать принадлежность автономеров стран Европы?

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Начиная с 1998 г., номера машин в ЕС обрели один размер (520 х 120 мм) и получили обязательный буквенный индекс на синем поле в левой части. В индексе зашифровано название страны, и, если эти коды запомнить, проблем с идентификацией машины на дороге не будет.

Размеры табличек автономеров в ЕС разные, также отличаются шрифты и система присвоения номеров и буквенных индексов.

Но, по разным причинам – о которых пойдет речь ниже – в этих странах остается немало машин с номерами более ранних серий, не имеющих стандартного крайнего "евросектора". И это мгновенно усложняет "знакомство". Поэтому "Авто 24" подготовил обзор характерных для разных стран признаков номерных знаков.

Гербы на знаках

В Сербии, Словении, Словакии, Хорватии, Черногории и Лихтенштейне посредине номера есть изображение герба страны. Есть герб и в Австрии, хотя это символ не всего государства, а провинции (одной из 127), где регистрировалась машина. На табличках Швейцарии гербов посередине нет, но есть два с обоих концов. Еще у нескольких стран гербы есть только слева – например, это Андорра и Сан-Марино.

Номера нескольких стран (на фото Словакия) легко узнать по гербу, расположенному посередине – между буквами и цифрами.

Цвета

Типичная гамма современных автономеров – черные знаки на белом поле, но есть исключения. Во-первых, красные цифры и буквы можно увидеть на номерах Бельгии. Знаки с зелёными буквами в Германии вешают на строительную и сельхозтехнику (не путать с электромобилями в Украине). Во-вторых, целая когорта европейских государств имеет знаки с желтым фоном: Великобритания, Нидерланды, Люксембург. Другие несколько "желтых" стран мы здесь не приводим, поскольку это карликовые государства, авто из которых вряд ли когда-нибудь доберутся до Украины.

Настоящая редкость сейчас – таблички для гражданских легковых автомобилей с черным фоном, как в Лихтенштейне и Гернси (не слышали о такой? Мы тоже).

Что касается Дании, то немаля часть легковых машин на тамошних дорогах имеет желтые номера. Это значит, что они зарегистрированы на фирмы и предприятия. Машин с "частными" белыми номерами меньше обычного из-за большого налога, уплачиваемого при регистрации новой машины. Так власти ограничивают количество машин на улицах, что неудивительно: многие из этих улиц в кукольных городках северного королевства просто непригодны для движения и парковки авто.

Знаки на знаках

Несколько стран бывает можно идентифицировать по характеру написания на регистрационных табличках цифр и букв. К примеру, в Ирландии теоретически можно встретить машину как с однозначным номером, так и с четырехзначным. Ведь в стране с 1904 года действует самая простая в мире система автономеров – по порядку цифр от 1 до 9999 плюс буква I или Z. В настоящее время систему обновили, но все ранее выданные знаки действительны. Такой же принцип "сквозной" нумерации действует в Дании.

В Дании белые номера имеют частные владельцы авто, желтые – юрлица. Налог при первой регистрации для последних намного ниже.

Характерно, что единого шрифта у европейских номеров нет, что упрощает идентификацию автознаков некоторых стран. К примеру, машины из Финляндии имеют характерное начертание цифр с большим радиусом закругления. Если знать, что у Суоми всегда три буквы и три цифры, перепутать ее машины с другими будет трудно.

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А у турок, напротив, шрифт знаков на табличках вероятно, максимально сжатый и рубленный. Свой стиль и у британцев – буквы вытянуты по горизонту так, что кажутся почти квадратными.

Размеры

Не все европейские страны имеют автономера в виде вытянутого стандартного прямоугольника 520 х 120 мм. В Италии еще немало машин с маленькими номерами размером 325 x 107 мм (до 1994 г.), а то и 262 x 57 мм (до 1985 г.). Есть несколько государств с короткими табличками, не менее экзотическими, чем сами страны: Сан-Марино, Монако, Андорра.

На итальянских машинах встречаются маленькие номера старого формата (издавались до 1994 г.). До 1985-го действовал еще меньший формат 1927 года (262 x 57 мм).

Индивидуальные номерные знаки

Интересно, что в некоторых странах есть целая система по продаже знаков с красивыми сочетания букв и цифр. Поэтому здесь возможны неожиданные для неопытного человека отличия от привычных норм.

В Австрии номера выдают страховые компании. За 245 евро можно приобрести именной знак, но есть целый список запрещенных сочетаний букв и цифр.

В частности, в Великобритании можно приобрести для своего автомобиля даже номера старых стандартов, если они вам очень нравятся. Интересно, что с 2021 года это консервативное государство изменило на своих номерах код с GB (Великобритания) на UK (Соединенное королевство). Видимо, с потерей колоний прилагательное Great стало неактуальным.

Буквенные коды автономеров стран Европы

Страна Код Австрия A Азербайджан AZ Албания AL Андорра AND Бельгия B Болгария BG Босния и Герцеговина BIH Ватикан SCV Великобритания GB Венгрия H Германия D Голландия NL Гренада WG Греция GR Грузия GE Дания DK Ирландия IRL Исландия IS Испания E Италия I Кипр CY Латвия LV Лихтенштейн FL Люксембург L Македония MK Молдова MD Монако MC Нидерланды NL Норвегия N Польша PL Португалия P Румыния RO Сан Марино RSM Сербия и Черногория SCG Словакия SK Словения SLO Турция TR Украина UA Финляндия FIN Франция F Хорватия HR Чехия CZ Швейцария CH Швеция S Эстония EST

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