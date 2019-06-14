DBX прошел все нужные испытания, а теперь кроссовер начали собирать на новом заводе компании в Сент-Атан.

Первая партия кроссоверов Aston Martin DBX сошла с конвейера в Уэльсе в рамках подготовки к полноценному запуску производства в первой половине 2020 года.

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Серийное исполнение Aston Martin DBX пока что не было представлено официально, однако производство первого в истории марки кроссовера уже началось. Речь идет о предсерийных прототипах, которые используются для налаживание процессов на новом заводе в Сент-Атан. Полноценная сборка машин для продажи начнется только в следующем году.

В начале продаж Aston Martin DBX появится только с 4-литровым V8-турбо от Mercedes-AMG, а позже линейку пополнят двигатель V12 и гибридная силовая установка.

Фото: предсерийный Aston Martin DBX / Aston Martin

Кроме DBX, в Уэльсе Aston Martin планирует собирать также электрокары Rapid E, а также электромобили марки Lagonda.

Премьера серийного кроссовера DBX состоится до конца 2019 года.

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