DBX пройшов усі потрібні випробування, а тепер кросовер почали збирати на новому заводі компанії у Сейнт-Атан.

Перша партія кросоверів Aston Martin DBX зійшла з конвеєра в Уельсі у рамках підготовки до повноцінного запуску виробництва в першій половині 2020 року.

Також цікаво: Aston Martin повернув до життя DB4 GT Zagato 1960 року

Серійне виконання Aston Martin DBX поки що не було представлене офіційно, однак виробництво першого в історії марки кросовера вже почалось. Мова йде про передсерійні прототипи, які використовуються для налагодження процесів на новому заводі в Сент-Атан. Повноцінна збірка машин для продажу почнеться лише наступного року.

На початку продажів Aston Martin DBX з’явиться лише з 4-літровим V8-турбо від Mercedes-AMG, а згодом лінійку поповнять двигун V12 та гібридна силова установка.

Фото: передсерійний Aston Martin DBX / Aston Martin

Крім DBX, в Уельсі Aston Martin планує збирати також електрокари Rapid E, а також електромобілі марки Lagonda.

Прем'єра серійного кросовера DBX відбудеться до кінця 2019 року.

Також цікаво: Тюнер Gemballa збирається випустити власний суперкар (фото)