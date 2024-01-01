Пес застрял под грузовиком: вызволять приехали спасатели

Бердичевским спасателям 16 декабря пришлось освобождать из ловушки собаку, которую застряла в моторном отсеке грузовика.

Пес своими действиями подтвердил выражение "собачья погода". Он спрятался в уютном и теплом моторном отсеке от зимнего ливня, что в понедельник накрыл Житомирскую область.

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Как сообщает Бердичевское РУ ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области, выбраться самостоятельно из того временного пристанища пес не смог. Он довольно плотно застрял в тесной нише между агрегатами моторного отсека, время от времени пытаясь выбраться и этим еще больше загонял себя в тиски ловушки.

К счастью, водитель обнаружил незваного гостя, но освободить четверолапого самостоятельно не смог. Пришлось вызывать спасателей.

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Экипаж местного отделения личного состава 9-й государственной пожарноспасательной части отнесся к увиденному профессионально – ситуация действительно требовала квалифицированных действий.

С помощью специального оборудования спасатели осторожно и без вреда животному "деблокировали пушистого из ловушки".

История закончилась на позитиве – водитель и спасатели остались довольны. Однако больше всего радовалась освобождению собака, которая получила сильный стресс.

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Бердичевский случай еще раз показал, что в холодное время водителям перед поездкой следует тщательно проверять автомобиль, поскольку коты, собаки, птицы могут прятаться повсюду.

Самые распространенные места для теплых тайников:

моторная ниша под капотом;

под автомобилем;

в колесных арках;

в выхлопной трубе.

Поэтому, перед запуском двигателя проверьте указанные выше места, не просто постучите по капоту, а повторите это несколько раз, выждите и только тогда включите зажигание и запустите стартер.

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А еще лучше будет, когда вы откроете капот и осмотрите моторную нишу. Могут быть случаи, похожие на бердичевский, когда животное просто застрянет где-то в переплетении моторной атрибутики и от стресса не подаст голос.

Правильные действия водителя в холодное время перед запуском двигателя автомобиля и выездом помогут избежать травм как для животных, так и для людей, а также повреждений самого авто.