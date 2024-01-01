Пес застряг під вантажівкою: визволяти приїхали рятувальники

Бердичівським рятувальникам 16 грудня довелося визволяти з пастки собаку, яку застрягла у моторному відсіку вантажівки.

Пес своїми діями підтвердив вислів "собача погода". Він сховався в затишному і теплому моторному відсіку від зимової зливи, що в понеділок накрила Житомирщину.

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Як повідомляє Бердичівське РУ ГУ ДСНС України у Житомирській області, вибратися самостійно з тієї схованки пес не зміг. Він доволі щільно застряг в тісній ніші між агрегатами моторного відсіку, час від часу намагаючись вибратися і цим ще більше заганяв себе в лещата пастки.

На щастя, водій виявив незваного гостя, але визволити чотирилапого самостійно не зміг. Довелося викликати рятувальників.

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Екіпаж місцевого відділення особового складу 9-ї державної пожежно-рятувальної частини поставився до побаченого професійно – ситуація дійсно вимагала кваліфікованих дій.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники обережно й без шкоди тварині "деблокували пухнастого з пастки".

Історія закінчилася на позитиві – водій та рятувальники лишилися задоволені. Однак найбільше раділа визволенню собака, яка отримала сильний стрес.

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Бердичівський випадок ще раз засвідчив, що в холодну пору водіям перед поїздкою слід ретельно перевіряти автомобіль, оскільки коти, собаки, птахи можуть ховатися повсюди.

Найпоширеніші місця для теплих схованок:

моторна ніша під капотом;

під автомобілем;

в колісних арках;

у вихлопній трубі.

Отож, перед запуском двигуна перевірте зазначені вище місця, не просто постукайте по капоту, а повторіть це кілька разів, вичекайте і лише тоді увімкніть запалення та запустіть стартер.

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А ще краще буде, коли ви відкриєте капот й оглянете моторну нішу. Можуть бути випадки, схожі на бердичівський, коли тварина просто застряне десь в переплетінні моторної атрибутики й від стресу не подасть голос.

Правильні дії водія в холодну пору перед запуском двигуна автомобіля та виїздом допоможуть уникнути травм як для тварин, так і для людей, а також пошкоджень самого авто.