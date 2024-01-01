Пикапы и "скорые" продолжают поступать из Великобритании

Это уже двадцатый транспортный конвой в рамках инициативы британского фермера Марка Лерда. По разработанной логистике 46 полноприводных машин привезли в региональный гуманитарный хаб. Внедорожную технику от Британии до Львова вели экипажи из двух человек. Только в нескольких машинах было по одному человеку.

Как сказано в сообщении Львовской областной военной администрации, в нынешнем конвое волонтеры также привезли генераторы, запасные шины, медицинские средства.

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Два автомобиля медицинской помощи с оборудованием целевым направлением адресованы Детской Больнице Святого Николая и медицинскому центру Superhumans Center. Кроме того, адресная гуманитарная помощь пришла с конвоем одному из детских домов.

В транспортном пакете не было какого-то одного конкретного бренда машин. Это – сборная палитра из техники ведущих мировых производителей, о которой мы неоднократно писали. Как видно из фото, в основном прибыли уже хорошо знакомые военным и нашим читателям по описаниям Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford F-Series, Nissan Navara и др.

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"Почти 90 волонтеров из Великобритании и Канады прибыли в нашу область, чтобы лично доставить 46 внедорожников для украинских защитников. Сейчас автомобили адресованы защитникам 24-й ОМБр им. короля Даниила, 150-й отдельной механизированной бригады, подразделениям Национальной гвардии и других боевых частей", – сказано в сообщении ЛОВА.

Инициатор проекта британский фермер Марк Лерд подчеркнул, что помощь Украине – это дело чести для многих европейцев. Он поблагодарил всех тех благотворителей, кто донатив, собирал средства, покупал и лично привозил эти пикапы.

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"Это не просто техника - каждый такой автомобиль спасает жизнь, несет веру, поддерживает и напоминает украинцам, что они не одни. Мы, европейцы, обязательно должны помогать Украине. Это – дело чести", – подчеркнул Марк Лерд.

Всего за время проведения акций к этой программе присоединились более 900 волонтеров из Великобритании, Канады, Канады США, Нидерландов и Швеции.

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В Украину в рамках акции "Пикапы для мира" уже поставили около 600 автомобилей, а также генераторы, медицинские препараты и другая помощь.