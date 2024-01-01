Пікапи та "швидкі" продовжують надходити з Великобританії

Це вже двадцятий транспортний конвой у межах ініціативи британського фермера Марка Лерда. За розробленою логістикою 46 повнопривідних машин привезли до регіонального гуманітарного хабу. Позашляхову техніку від Британії до Львова вели екіпажі з двох осіб. Лише у кількох машинах було по одній людині.

Як йдеться у повідомленні Львівської обласної військової адміністрації, в нинішньому конвої волонтери також привезли генератори, запасні шини, медичні засоби.

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Два автомобілі медичної допомоги з різним обладнанням цільовим направленням адресовано Дитячій Лікарні Святого Миколая та медичному центру Superhumans Center. Крім того, адресна гуманітарна допомога прийшла з конвоєм одному з дитячих будинків.

У транспортному пакеті не було якогось одного конкретного бренду машин. Це – збірна палітра техніки провідних світових виробників, про яку ми неодноразово писали. Як видно з фото, в основному прибули вже добре знайомі військовим та нашим читачам з описів Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford F-Series, Nissan Navara та ін.

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«Майже 90 волонтерів з Великої Британії та Канади прибули в нашу область, щоб особисто доправити 46 позашляховиків для українських захисників. Зараз автомобілі адресовано захисникам 24-ї ОМБр ім. короля Данила, 150-й окремої механізованої бригади, підрозділам Національної гвардії та інших бойових частин», – йдеться у повідомленні ЛОВА.

Ініціатор проєкту британський фермер Марк Лерд підкреслив, що допомога Україні – це справа честі для багатьох європейців. Він подякував усім тим благодійникам, хто донатив, збирав кошти, купував і особисто привозив ці пікапи.

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"Це не просто техніка — кожен такий автомобіль рятує життя, несе віру, підтримує й нагадує українцям, що вони не самі. Ми, європейці, обов'язково маємо допомагати Україні. Це – справа честі", – підкреслив Марк Лерд.

Загалом за час проведення акцій до цієї програми долучилися понад 900 волонтерів із Великої Британії, Канади, США, Нідерландів та Швеції.

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До України в рамках акції "Пікапи для миру" вже поставлено майже 600 автомобілів, а також генератори, медичні засоби та іншу допомогу.