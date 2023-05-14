Продать свой подержанный автомобиль не всегда просто. Есть несколько причин, почему автомобиль долго "висит" среди объявлений и не продается.

Нынешние рыночные условия не очень благоприятны для продажи автомобилей. Впрочем, есть несколько типичных ошибок, которые допускают продавцы б/у авто при размещении объявления на виртуальных досках объявлений.

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Цена

Указанная в объявлении цена, в большинстве случаев – самый важный индикатор для покупателя. Определить реальную цену своего автомобиля можно, просмотрев аналогичные предложения от других продавцов. При этом следует понимать, что цена в объявлении и цена сделки – это разные цифры. Обычно машины продаются на 10–20% дешевле, чем указано в объявлении.

Объявления, в которых не указана цена, имеют очень мало шансов на успех.

Отпугнуть потенциального покупателя может как слишком высокая, так и слишком низкая цена – она может показаться подозрительной. Даже если хотите очень быстро продать свой автомобиль, не стоит опускаться значительно ниже рыночной стоимости. Если действительно деньги нужно срочно, лучше обратиться к автобизнесменам, которые занимаются выкупом машин.

Товарный вид

Для продажи очень важно, чтобы автомобиль выглядел товарно. То есть был целым, не поцарапанным, чистым и чистоплотным. В большинстве случаев имеет смысл потратить немного времени и средств для придания автомобилю привлекательного вида. Это позволит увеличить круг потенциальных покупателей и получить больше денег за машину.

Автомобиль, выставленный на продажу, должен выглядеть хорошо. Это касается не только фотографий в объявлении. Показывать потенциальному покупателю можно только чистый автомобиль.

Размещение объявления

Самая распространенная ошибка – размещение объявления только на одном из сайтов. Сейчас в Украине самыми популярными сайтами по продаже б/у авто являются auto.ria.com, olx.ua и rst.ua. Многие потенциальные покупатели пользуются лишь одним из таких ресурсов. Следовательно, если разместить объявление на всех троих, шансы на успешную продажу увеличиваются.

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Фото и описание

Качественные фотографии и адекватное описание машины очень важны. В интернете есть немало статей на тему, как фотографировать и описывать автомобиль в объявлении. Если коротко – стоит сразу сфотографировать все, что может заинтересовать потенциального покупателя. В описании лучше указать сильные стороны: наличие дополнительного оборудования, сервисной книги, доступа к истории обслуживания и другие моменты, которые могут добавить привлекательность объявления.

Хорошие фото внешнего вида с разных ракурсов, салона, подкапотного пространства и багажника обязательно должны быть в объявлении.

Не стоит рассказывать, какие детали и когда менялись, особенно указывать цены работ и деталей. Такие подробности дают потенциальному покупателю мнение, что автомобиль будет периодически требовать новых вложений, а указанные суммы это лишь подтвердят.

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Торг

Фраза "торг присутствует" или "торг до победы" дают понять, что указанная в объявлении цена завышена даже по мнению продавца. Лучше сразу указывать адекватную цену – так потенциальных покупателей будет больше. Торговаться они все равно будут, но здесь уже нужно четкое понимание предела, за который вы готовы продать автомобиль.

Выводы

Обычно продажа автомобиля занимает от одного до трех месяцев. Если удалось продать побыстрее – вам повезло (или вы продешевили). Если же после месяца с момента публикации объявлений на всех досках продаж вас беспокоили только "автобизнесмены" и площадки по продаже подержанных авто - просмотрите цену, позаботьтесь о товарном виде, сделайте лучшие фотографии и поработайте над описанием в объявлении.