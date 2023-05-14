Продати свій вживаний автомобіль не завжди просто. Є декілька причин, чому автомобіль довго "висить" серед об’яв і не продається.

Нинішні ринкові умови не дуже сприятливі для продажу авто. Втім, є кілька типових помилок, які допускають продавці вживаних авто під час розміщення об’яви на віртуальних дошках оголошень.

Читайте також: У квітні імпорт вживаних авто сягнув 15,3 тисяч одиниць

Ціна

Зазначена в об’яві ціна, у більшості випадків – найважливіший індикатор для покупця. Визначити реальну ціну свого авто можна, переглянувши аналогічні пропозиції від інших продавців. При цьому варто розуміти, що ціна в оголошенні та ціна угоди – це різні цифри. Зазвичай машини продаються на 10-20% дешевше, ніж вказано в оголошенні.

Оголошення, у яких не вказана ціна, мають дуже мало шансів на успіх.

Відклякнути потенційного покупця може як надто висока, так і надто низька ціна – вона може задатись підозрілою. Навіть якщо бажаєте дуже швидко продати своє авто, не варто опускатись значно нижче ринкової вартості. Якщо й справді гроші треба терміново, краще звернутись до “автобізнесменів”, які займаються викупом авто.

Товарний вигляд

Для продажу дуже важливо, щоб автомобіль мав товарний вигляд. Тобто був цілим, не подряпаним, чистим та охайним. У більшості випадків є сенс витратити трохи часу та коштів для надання автомобілю привабливого виду. Це дозволить збільшити коло потенційних покупців і отримати за машину більше грошей.

Автомобіль, який виставлено на продаж, повинен мати гарний вигляд. Це стосується не лише фото в оголошенні. Показувати потенційному покупцю можна лише охайний автомобіль.

Розміщення оголошення

Найпоширеніша помилка – розміщення оголошення тільки на одному з сайтів. Зараз в Україні найпопулярнішими сайтами з продажу вживаних авто є auto.ria.com, olx.ua та rst.ua. Багато хто з потенційних покупців користується лише одним з таких ресурсів. Отже, якщо розмістити оголошення на усіх трьох, шанси на успішний продаж збільшуються.

Також у тему як підготувати автомобіль до продажу

Фото та опис

Якісні фотографії та адекватний опис машини також дуже важливі. В інтернеті є чимало статей на тему, як фотографувати та описувати автомобіль у оголошенні. Якщо коротко – варто одразу сфотографувати усе, що може зацікавити потенційного покупця. У описі краще вказати сильні сторони: наявність додаткового обладнання, сервісної книги, доступу до історії обслуговування та інші моменти, які можуть додати привабливості оголошенню.

Гарні фото зовнішнього вигляду з різних ракурсів, салону, підкапотного простору та багажника обов'язково мають бути в оголошенні

Не варто розповідати, які деталі та коли мінялись, а особливо вказувати ціни робіт та деталей. Такі подробиці дають потенційному покупцю думку, що автомобіль періодично вимагатиме нових вкладень, а зазначені суми це лише підтвердять.

Також цікаво як зрозуміти, що продаєш машину перекупнику

Торг

Фраза “торг присутній” або “торг до перемоги” дають зрозуміти, що зазначена в оголошені ціна завищена навіть на думку продавця. Краще одразу вказувати адекватну ціну – так потенційних покупців буде більше. Торгуватись вони усе одно будуть, але тут вже потрібне чітке розуміння межі, за яку ви готові продати автомобіль.

Висновки

Зазвичай продаж автомобіля займає від одного до трьох місяців. Якщо вдалось продати швидше – вам пощастило (або ви продешевили). Як що ж після місяця з моменту публікації оголошень на всіх дошках продажу вас турбували лише “автобізнесмени” та майданчики з продажу вживаних авто – перегляньте ціну, подбайте про товарний вигляд, зробіть кращі фотографії та попрацюйте над описом в оголошенні.