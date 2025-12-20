Почему в Индии дороги покрасили в красный цвет

ФОТО: сайт Трайан|
Вероятно, опыт Индии позаимствуют дорожные службы других стран, в т.ч. европейского континента
Инициатором пилотного проекта стало Национальное управление автомобильных дорог (NHAI). Участок безопасной для дикой природы дороги построен на шоссе 45 (NH-45) в штате Мадхья-Прадеш.
Как говорится в релизе Министерства дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии, инициатива непосредственно коснулась безопасности на участке национальной автомагистрали, проходящей через чувствительный лес и участок заповедной зоны.
Читайте также Красная линия на трассе: что означает новая разметка
В том месте обустроили 2-километровую часть 11,96-километрового пути, который пересекает тигровый заповедник Вирангана Дургавати, штат Мадхья-Прадеш.
Термопластик на службе дикой природы
Дорожники NHAI уложили 5-миллиметровый термопластичный красный поверхностный слой. Термопластичное красное поверхностное наслоение, нанесенное горячим способом, имеет специальную конфигурацию укладки.
Дорога проходит через заповедную зону, в том числе с локациями обитания лесных обитателей, занесенных в Красную книгу. Фото: сайт Trayaan
Таким образом на дорожном столе получилась красочная разметка красного цвета, что довольно сильно выделяется на фоне темного асфальтового покрытия и предупреждает водителей о том, что они въезжают в зону ограничения скорости и коридор, чувствительный к дикой природе.
Красный цвет включил природе зеленый свет
Красная поверхность толщиной 5 мм с несколько рельефной текстурой замедляет транспортные средства, не вызывая дискомфорта или резкого торможения. Кстати, дизайн был поддержан международными исследованиями и рекомендациями.
Читайте также Где 3D-разметка разрешена, где запрещена и что имеем в Украине: исследование Авто24
Инновационная красная разметка направлена на уменьшение количества столкновений животных с транспортными средствами и сочетание развития дорожной инфраструктуры с сохранением дикой природы, особенно в экологически чувствительном тигровом заповеднике Вирангана Дургавати и заповеднике дикой природы Наурадехи.
Что побудило к такому решению
Один трагический момент стал поворотным моментом для этих изменений. После того как детеныш гепарда погиб в результате столкновения с машиной на автомагистрали в штате Мадхья-Прадеш, власти решили, что дорога требует больше, чем просто бетона и ограничений скорости – ей нужно сочувствие.
Хотят того водители или нет, но 5-миллиметровое наслоение красного термопластика к скорости не побуждает. Фото: сайт Trayaan
Через несколько дней Национальное управление автомобильных дорог Индии вмешалось с инновационным, первым в своем роде экспериментом по безопасности, разработанным для замедления водителей и защиты дикой природы.
Читайте также Что означают белые круги на дороге: важные изменения в ПДД
Расположенный на фоне пышной растительности тигрового заповедника, этот смелый шаг наслоения сочетает психологию, технологии и ответственность. Это – прямое доказательство того, что современные автомагистрали могут сосуществовать с природой. Иногда спасение жизней начинается с другого взгляда на дорогу.
Эта инициатива является экспериментальной и имеет целью проверить, могут ли одни только визуальные препятствия эффективно улучшить соблюдение скоростного режима и общую безопасность дорожного движения.
В чем преимущества такого решения
По данным дорожного управления, эта инициатива имеет "минимальное влияние и максимальную защиту".
NHAI заявила, что это вмешательство является важным, поскольку:
- отсутствие препятствий для передвижения диких животных или их среды обитания;
- без изменений в конструкции дорожного покрытия или водоотводе;
- более низкий уровень шума по сравнению с обычными грохочущими полосами;
- легкое обслуживание и полная оборачиваемость в случае внесения будущих улучшений.
Читайте также Дорожная разметка с зашифрованным орнаментом появилась в Амстердаме
С уважением к дикой природе
NHAI также построила 25 специальных подземных переходов для безопасного передвижения животных под автомагистралью.
Вдоль автомагистрали также было установлено ограждение высотой два метра, чтобы направить животных к подземным переходам и предотвратить их выход на проезжую часть.
Красное терпмопластиковое наслоение нанесено для создания безопасной дороги через тигровый заповедник. Фото: сайт Trayaan
Власти также установили устройства для контроля скорости, чтобы предупредить водителей и усилить безопасное поведение во время вождения. Камеры, установлены на незначительных мостах, которые также функционируют как пункты перехода для животных, помогают контролировать перемещение диких животных.