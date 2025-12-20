Почему в Индии дороги покрасили в красный цвет

Инициатором пилотного проекта стало Национальное управление автомобильных дорог (NHAI). Участок безопасной для дикой природы дороги построен на шоссе 45 (NH-45) в штате Мадхья-Прадеш.

Как говорится в релизе Министерства дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии, инициатива непосредственно коснулась безопасности на участке национальной автомагистрали, проходящей через чувствительный лес и участок заповедной зоны.

В том месте обустроили 2-километровую часть 11,96-километрового пути, который пересекает тигровый заповедник Вирангана Дургавати, штат Мадхья-Прадеш.



Термопластик на службе дикой природы

Дорожники NHAI уложили 5-миллиметровый термопластичный красный поверхностный слой. Термопластичное красное поверхностное наслоение, нанесенное горячим способом, имеет специальную конфигурацию укладки.

Дорога проходит через заповедную зону, в том числе с локациями обитания лесных обитателей, занесенных в Красную книгу. Фото: сайт Trayaan

Таким образом на дорожном столе получилась красочная разметка красного цвета, что довольно сильно выделяется на фоне темного асфальтового покрытия и предупреждает водителей о том, что они въезжают в зону ограничения скорости и коридор, чувствительный к дикой природе.

Красный цвет включил природе зеленый свет

Красная поверхность толщиной 5 мм с несколько рельефной текстурой замедляет транспортные средства, не вызывая дискомфорта или резкого торможения. Кстати, дизайн был поддержан международными исследованиями и рекомендациями.

Инновационная красная разметка направлена на уменьшение количества столкновений животных с транспортными средствами и сочетание развития дорожной инфраструктуры с сохранением дикой природы, особенно в экологически чувствительном тигровом заповеднике Вирангана Дургавати и заповеднике дикой природы Наурадехи.

Что побудило к такому решению

Один трагический момент стал поворотным моментом для этих изменений. После того как детеныш гепарда погиб в результате столкновения с машиной на автомагистрали в штате Мадхья-Прадеш, власти решили, что дорога требует больше, чем просто бетона и ограничений скорости – ей нужно сочувствие.

Хотят того водители или нет, но 5-миллиметровое наслоение красного термопластика к скорости не побуждает. Фото: сайт Trayaan

Через несколько дней Национальное управление автомобильных дорог Индии вмешалось с инновационным, первым в своем роде экспериментом по безопасности, разработанным для замедления водителей и защиты дикой природы.

Расположенный на фоне пышной растительности тигрового заповедника, этот смелый шаг наслоения сочетает психологию, технологии и ответственность. Это – прямое доказательство того, что современные автомагистрали могут сосуществовать с природой. Иногда спасение жизней начинается с другого взгляда на дорогу.

Эта инициатива является экспериментальной и имеет целью проверить, могут ли одни только визуальные препятствия эффективно улучшить соблюдение скоростного режима и общую безопасность дорожного движения.

В чем преимущества такого решения

По данным дорожного управления, эта инициатива имеет "минимальное влияние и максимальную защиту".

NHAI заявила, что это вмешательство является важным, поскольку:

отсутствие препятствий для передвижения диких животных или их среды обитания;

без изменений в конструкции дорожного покрытия или водоотводе;

более низкий уровень шума по сравнению с обычными грохочущими полосами;

легкое обслуживание и полная оборачиваемость в случае внесения будущих улучшений.

С уважением к дикой природе

NHAI также построила 25 специальных подземных переходов для безопасного передвижения животных под автомагистралью.

Вдоль автомагистрали также было установлено ограждение высотой два метра, чтобы направить животных к подземным переходам и предотвратить их выход на проезжую часть.

Красное терпмопластиковое наслоение нанесено для создания безопасной дороги через тигровый заповедник. Фото: сайт Trayaan

Власти также установили устройства для контроля скорости, чтобы предупредить водителей и усилить безопасное поведение во время вождения. Камеры, установлены на незначительных мостах, которые также функционируют как пункты перехода для животных, помогают контролировать перемещение диких животных.