Чому в Індії дороги пофарбували у червоний колір

Ініціатором пілотного проєкту стало Національне управління автомобільних доріг (NHAI). Ділянка безпечної для дикої природи дороги побудована на шосе 45 (NH-45) у штаті Мадх'я-Прадеш.

Як йдеться у релізі Міністерства дорожнього транспорту та автомобільних доріг Індії, ініціатива безпосередньо торкнулася безпеки на ділянці національної автомагістралі, що проходить через чутливий ліс та ділянку заповідної зони.

В тому місці облаштували 2-кілометрову частину 11,96-кілометрового шляху, який перетинає тигровий заповідник Вірангана Дургаваті, штат Мадх'я-Прадеш.



Термопластик на службі дикої природи

Дорожники NHAI уклали 5-міліметровий термопластичний червоний поверхневий шар. Термопластичне червоне поверхневе нашарування, нанесене гарячим способом, має спеціальну конфігурацію укладення.

Дорога проходить через заповідну зону, у тому числі з локаціями проживання лісових мешканців, занесених до Червоної книги. Фото: сайт Trayaan

Таким чином на дорожньому столі вийшла барвиста розмітка червоного кольору, що доволі сильно виділяється на фоні темного асфальтового покриття й попереджає водіїв про те, що вони в'їжджають у зону обмеження швидкості та коридор, чутливий до дикої природи.

Червоний колір увімкнув природі зелене світло

Червона поверхня товщиною 5 мм з дещо рельєфною текстурою уповільнює транспортні засоби, не спричиняючи дискомфорту чи різкого гальмування. До речі, дизайн був підтриманий міжнародними дослідженнями та рекомендаціями.

Інноваційна червона розмітка спрямована на зменшення кількості зіткнень тварин з транспортними засобами та поєднання розвитку дорожньої інфраструктури зі збереженням дикої природи, особливо в екологічно чутливому тигровому заповіднику Вірангана Дургаваті та заповіднику дикої природи Наурадехі.

Що спонукало до такого рішення

Один трагічний момент став поворотним моментом для цих змін. Після того як дитинча гепарда загинуло внаслідок зіткнення з машиною на автомагістралі у штаті Мадх'я-Прадеш, влада вирішила, що дорога потребує більше, ніж просто бетону та обмежень швидкості – їй потрібне співчуття.

Хочуть того водії чи ні, але 5-міліметрове нашарування червоного термопластику до швидкості не спонукає. Фото: сайт Trayaan

За кілька днів Національне управління автомобільних доріг Індії втрутилося з інноваційним, першим у своєму роді експериментом з безпеки, розробленим для уповільнення водіїв та захисту дикої природи.

Розташований на тлі пишної рослинності тигрового заповідника, цей сміливий крок нашарування поєднує психологію, технології та відповідальність. Це – прямий доказ того, що сучасні автомагістралі можуть співіснувати з природою. Іноді порятунок життів починається з іншого погляду на дорогу.

Ця ініціатива є експериментальною та має на меті перевірити, чи можуть самі лише візуальні перешкоди ефективно покращити дотримання швидкісного режиму та загальну безпеку дорожнього руху.

В чому переваги такого рішення

За даними дорожнього управління, ця ініціатива має "мінімальний вплив та максимальний захист".

NHAI заявила, що це втручання є важливим, оскільки:

відсутність перешкод для пересування диких тварин або їхнього середовища існування;

без змін у конструкції дорожнього покриття або водовідведенні;

нижчий рівень шуму порівняно зі звичайними гуркітовими смугами;

легке обслуговування та повна оборотність у разі внесення майбутніх покращень.

З повагою до дикої природи

NHAI також побудувала 25 спеціальних підземних переходів для безпечного пересування тварин під автомагістраллю.

Вздовж автомагістралі також було встановлено огорожу заввишки два метри, щоб спрямувати тварин до підземних переходів і запобігти їхньому виходу на проїжджу частину.

Червоне терпмопластикове нашарування нанесено для створення безпечної дороги через тигровий заповідник. Фото: сайт Trayaan

Влада також встановила пристрої для контролю швидкості, щоб попередити водіїв та посилити безпечну поведінку під час водіння. Камери, встановлені на незначних мостах, які також функціонують як пункти переходу для тварин, допомагають контролювати переміщення диких тварин.