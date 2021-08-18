Мы уже рассказывали о паре неслыханно дорогих машин, проданных во время недельного мероприятия Monterey Car Week 2021, но остальной список тоже впечатляет ценами.

Одна мелочь, незаметная деталь или факт из истории могут превратить обычный серийный автомобиль в объект желания для ценителей и коллекционеров. А когда речь заходит об автомобилях, которые были редкими или уникальными еще во времена своего появления, а потом еще и обросли какими-то уникальными особенностями, у коллекционеров “срывает крышу”.

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Коробка передач из машины, в которой погиб актер Джеймс Дин, была продана за 382 тысячи долларов, а недавно на торги выставлялся руль от того же авто за 100 тысяч долларов – если кому-то удастся собрать все осколки разбитого Porsche 550 Spyder и выставить на продажу одним лотом, это будет самый дорогой металлолом в истории.

Но вернемся к целым машинам. “Неделя автомобилей в Монтерее” закончилась, и можно подвести итоги всех мероприятий, которые состоялись в рамках этого события – Конкурса элегантности, гонки на исторических авто, тест-драйвов, презентаций изысканной экзотики вроде Bugatti Bolide или Aston Martin Valkyrie Spider, а также нескольких аукционов. На одних торговали классические машины, другие были посвящены современным, но не менее дорогим автомобилям.

В этом списке из 20 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах во время “Недели автомобилей в Монтерее”, нет ни одного, который стоил меньше 3,3 миллиона долларов. Общая стоимость этих 20 машин превышает 118 миллионов долларов, но всего пара-тройка машин могла поднять эту цифру значительно выше. Вот 3 самых дорогих лота, которые не нашли своих покупателей: Porsche 917 K 1970, оцененный в $16 – 18,5 миллионов, Ford GT40 1966 (оценка $7 – 9 млн) и Mercedes-Benz CLK GTR 1998 (оценка $8,5 – 10 млн). Пора взглянуть на проданные машины:

Aston Martin DB4 GT 1961 года



Продан за $3,305 млн, аукцион Gooding & Company.

Ferrari Enzo 2003

$3,36 млн, RM Sotheby’s.

Porsche 911 R 1968 $3,36 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari LaFerrari 2014

$3,41 млн, Mecum.

Ferrari F60 America 2016 $3,635 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 275 GTB/4 1967

$3,662 млн, Gooding & Company.

Aston Martin DB4 GT Lightweight 1959

$3,855 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 166 MM Spider Series II 1953 $3,855 млн, RM Sotheby’s.

Duesenberg Model J Convertible-Coupe 1930 $3,965 млн, Gooding & Company.

Ferrari F50 1995

$3,965 млн, RM Sotheby’s.

Shelby Cobra 289 Cobra Works 1963

$4,13 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 250 GT Series I Cabriolet 1958

$4,405 млн, Gooding & Company.

Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type Supercharged 1928

$5,395 млн, Bonhams.

Bugatti Type 35B Grand Prix 1929

$5,615 млн, Gooding & Company.

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour De France 1958

$6 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 275 GTB Competizione By Scaglietti 1966

$7,705 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 268 SP By Fantuzzi 1962

$7,705 млн, RM Sotheby’s.

Aston Martin DB4 GT Zagato 1962

$9,52 млн, RM Sotheby’s.

250 GT LWB California Spider Competizione 1959

$10,84 млн, Gooding & Company.

McLaren F1 1995

$20,465 млн, Gooding & Company.