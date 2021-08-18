Ми вже розповідали про пару нечувано дорогих машин, проданих під час тижневого заходу Monterey Car Week 2021, але решта списку також вражає цінами.
Одна дрібничка, непомітна деталь чи факт з історії можуть перетворити звичайний серійний автомобіль на об’єкт бажання для поціновувачів та колекціонерів. Та коли мова заходить про автомобілі, які були рідкісними чи унікальними ще за часів своєї появи, а потім ще й “обросли” якимось унікальними особливостями, колекціонерам “зриває дах”.
Дивіться також: Українець придбав вкладиш з жувальної гумки Turbo за рекордну суму
Коробка передач з машини, в якій загинув актор Джеймс Дін, була продана за 382 тисячі доларів, а нещодавно на торги виставлялось кермо від того ж авто за 100 тисяч доларів – якщо комусь вдасться зібрати усі уламки розбитого Porsche 550 Spyder та виставити на продаж одним лотом, це буде найдорожчий металобрухт в історії.
Та повернемось до цілих машин. “Тиждень автомобілів у Монтерей” завершився і можна підбити підсумки усіх заходів, які відбулись в рамках цієї події – Конкурсу елегантності, заїздів на історичних авто, тест-драйвів, презентацій вишуканої екзотики на кшталт Bugatti Bolide чи Aston Martin Valkyrie Spider, а також кількох аукціонів. На одних торгували класичні машини, інші були присвячені сучасним, але не менш дорогим автомобілям.
У цьому списку з 20 найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах під час “Тижня автомобілів у Монтерей” немає жодного, що коштував менш ніж 3,3 мільйона доларів. Загальна вартість цих 20 машин перевищує 118 мільйонів доларів, але усього пара-трійка машин могла підняти цю цифру значно вище. Ось 3 найдорожчих лоти, які не знайшли своїх покупців: Porsche 917 K 1970, оцінений у $16–18,5 мільйонів, Ford GT40 1966 (оцінка $7–9 млн) та Mercedes-Benz CLK-GTR 1998 (оцінка $8,5–10 млн). Час поглянути на продані машини:
Aston Martin DB4 GT 1961 року
Продано за $3,305 млн, аукціон Gooding & Company.
Ferrari Enzo 2003
$3,36 млн, RM Sotheby’s.
Porsche 911 R 1968 $3,36 млн, RM Sotheby’s.
Ferrari LaFerrari 2014
$3,41 млн, Mecum.
Ferrari F60 America 2016 $3,635 млн, RM Sotheby’s.
Ferrari 275 GTB/4 1967
$3,662 млн, Gooding & Company.
Aston Martin DB4 GT Lightweight 1959
$3,855 млн, RM Sotheby’s.
Ferrari 166 MM Spider Series II 1953 $3,855 млн, RM Sotheby’s.
Duesenberg Model J Convertible-Coupe 1930 $3,965 млн, Gooding & Company.
Ferrari F50 1995
$3,965 млн, RM Sotheby’s.
Shelby Cobra 289 Cobra Works 1963
$4,13 млн, RM Sotheby’s.
Ferrari 250 GT Series I Cabriolet 1958
$4,405 млн, Gooding & Company.
Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type Supercharged 1928
$5,395 млн, Bonhams.
Bugatti Type 35B Grand Prix 1929
$5,615 млн, Gooding & Company.
Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour De France 1958
$6 млн, RM Sotheby’s.
Ferrari 275 GTB Competizione By Scaglietti 1966
$7,705 млн, RM Sotheby’s.
Ferrari 268 SP By Fantuzzi 1962
$7,705 млн, RM Sotheby’s.
Aston Martin DB4 GT Zagato 1962
$9,52 млн, RM Sotheby’s.
250 GT LWB California Spider Competizione 1959
$10,84 млн, Gooding & Company.
McLaren F1 1995
$20,465 млн, Gooding & Company.