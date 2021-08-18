Ми вже розповідали про пару нечувано дорогих машин, проданих під час тижневого заходу Monterey Car Week 2021, але решта списку також вражає цінами.

Одна дрібничка, непомітна деталь чи факт з історії можуть перетворити звичайний серійний автомобіль на об’єкт бажання для поціновувачів та колекціонерів. Та коли мова заходить про автомобілі, які були рідкісними чи унікальними ще за часів своєї появи, а потім ще й “обросли” якимось унікальними особливостями, колекціонерам “зриває дах”.

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Коробка передач з машини, в якій загинув актор Джеймс Дін, була продана за 382 тисячі доларів, а нещодавно на торги виставлялось кермо від того ж авто за 100 тисяч доларів – якщо комусь вдасться зібрати усі уламки розбитого Porsche 550 Spyder та виставити на продаж одним лотом, це буде найдорожчий металобрухт в історії.

Та повернемось до цілих машин. “Тиждень автомобілів у Монтерей” завершився і можна підбити підсумки усіх заходів, які відбулись в рамках цієї події – Конкурсу елегантності, заїздів на історичних авто, тест-драйвів, презентацій вишуканої екзотики на кшталт Bugatti Bolide чи Aston Martin Valkyrie Spider, а також кількох аукціонів. На одних торгували класичні машини, інші були присвячені сучасним, але не менш дорогим автомобілям.

У цьому списку з 20 найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах під час “Тижня автомобілів у Монтерей” немає жодного, що коштував менш ніж 3,3 мільйона доларів. Загальна вартість цих 20 машин перевищує 118 мільйонів доларів, але усього пара-трійка машин могла підняти цю цифру значно вище. Ось 3 найдорожчих лоти, які не знайшли своїх покупців: Porsche 917 K 1970, оцінений у $16–18,5 мільйонів, Ford GT40 1966 (оцінка $7–9 млн) та Mercedes-Benz CLK-GTR 1998 (оцінка $8,5–10 млн). Час поглянути на продані машини:

Aston Martin DB4 GT 1961 року



Продано за $3,305 млн, аукціон Gooding & Company.

Ferrari Enzo 2003

$3,36 млн, RM Sotheby’s.

Porsche 911 R 1968 $3,36 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari LaFerrari 2014

$3,41 млн, Mecum.

Ferrari F60 America 2016 $3,635 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 275 GTB/4 1967

$3,662 млн, Gooding & Company.

Aston Martin DB4 GT Lightweight 1959

$3,855 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 166 MM Spider Series II 1953 $3,855 млн, RM Sotheby’s.

Duesenberg Model J Convertible-Coupe 1930 $3,965 млн, Gooding & Company.

Ferrari F50 1995

$3,965 млн, RM Sotheby’s.

Shelby Cobra 289 Cobra Works 1963

$4,13 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 250 GT Series I Cabriolet 1958

$4,405 млн, Gooding & Company.

Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type Supercharged 1928

$5,395 млн, Bonhams.

Bugatti Type 35B Grand Prix 1929

$5,615 млн, Gooding & Company.

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour De France 1958

$6 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 275 GTB Competizione By Scaglietti 1966

$7,705 млн, RM Sotheby’s.

Ferrari 268 SP By Fantuzzi 1962

$7,705 млн, RM Sotheby’s.

Aston Martin DB4 GT Zagato 1962

$9,52 млн, RM Sotheby’s.

250 GT LWB California Spider Competizione 1959

$10,84 млн, Gooding & Company.

McLaren F1 1995

$20,465 млн, Gooding & Company.