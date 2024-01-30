Японский автопроизводитель обнаружил дефект в работе подушек безопасности старших поколений моделей Corolla, RAV4 и Matrix. Теперь владельцы этих автомобилей могут бесплатно их заменить.

Автопроизводитель призвал владельцев данных авто воздержаться от поездок на некоторое время, ведь подушки безопасности в этих авто могут нанести водителю и пассажирам серьезные травмы сработав неправильно.

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Предупреждение касается моделей 2003 и 2004 годов выпуска. Все они использовали подушки безопасности от фирмы Takata, которые, как оказалось, могут нанести водителю и пассажирам еще больше травм при ДТП, а не спасти его.

Toyota Corolla 2003 года

«Если подушка безопасности раскроется деталь внутри, скорее всего, взорвется и выстрелит острыми металлическими осколками, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть водителя, или пассажиров», — говорится в заявлении Toyota.

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Как оказалось, причиной дефекта стал летучий нитрат аммония, который используется чтобы во время экстренного момента ДТП резко раскрыть подушку безопасности. Этот химический пропилен со временем начинает портиться под влиянием высоких температур и влажности, и в результате взрывается сильнее, чем нужно.

Toyota RAV4

Компания объявила отзывную кампанию, несмотря на то, что на эти автомобили давно уже истек гарантийный срок. Отозванные RAV4 имеют водительские подушки безопасности Takata, в то время как модели Corolla и Matrix имеют их на стороне пассажира. Corolla и Matrix также подлежат отдельному отзыву, поскольку их подушки безопасности могут разворачиваться без столкновения, сообщила компания.

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Toyota заявила, что заменой подушек на качественный аналог должны заниматься дилеры. Для того чтобы получить ремонт, каждому владельцу этих авто поступило соответствующее письмо-уведомление. Также владельцы могут проверить статус своего автомобиля по VIN-коду.

Toyota Matrix

С мая 2009 года в США 26 человек погибли от надувных подушек безопасности Takata и по меньшей мере 30 человек умерли во всем мире, включая людей в Малайзии и Австралии. Кроме того, около 400 человек получили ранения.

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Регулярные случаи взрывов подушек безопасности привели к банкротству японской компании Takata, а возможность опасной неисправности привела к крупнейшей серии отзывов автомобилей от различных производителей в истории США.