Японський автовиробник виявив дефект у роботі подушок безпеки на старших поколіннях моделей Corolla, RAV4 та Matrix. Тепер власники цих авто можуть безкоштовно їх замінити.

Автовиробник закликав власників даних авто утриматись від поїздок на певний час, адже подушки безпеки в цих авто можуть завдати водію та пасажирам серйозних травм після неправильно спрацювання.

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Попередження стосується моделей 2003 та 2004 року випуску. Усі вони використовували подушки безпеки від фірми Takata, які, як виявилось, можуть завдати водію та пасажирам ще більше травм при ДТП, а не врятувати його.

Toyota Corolla 2003 року

«Якщо подушка безпеки розкриється, деталь всередині, швидше за все, вибухне та вистрілить гострими металевими осколками, що може спричинити серйозні травми або смерть водія чи пасажирів», — йдеться у заяві Toyota.

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Як виявилось, причиною дефекту став летючий нітрат амонію, який використовується, щоб у екстренний момент ДТП різко розкрити подушку безпеки. Цей хімічний пропелент з часом починає псуватись під впливом високих температур і вологості, і в результаті – вибухає сильніше, ніж потрібно.

Toyota RAV4

Компанія оголосила відкличну кампанію, не дивлячись на те, що на ці автомобілі давно вже вичерпався гарантійний термін. Відкликані RAV4 мають водійські подушки безпеки Takata, тоді як моделі Corolla та Matrix мають їх на стороні пасажира. Corolla і Matrix також підлягають окремому відкликанню, оскільки їхні подушки безпеки можуть розгортатися без зіткнення, повідомила компанія.

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Toyota заявила, що заміною подушок на якісний аналог мають займатись дилери. Для того, щоб отримати ремонт, кожному власнику цих авто надійшов відповідний лист-сповіщення. Також власники можуть перевірити статус свого автомобіля за VIN-кодом.

Toyota Matrix

З травня 2009 року в США 26 людей загинули від надувних подушок безпеки Takata, і щонайменше 30 людей померли в усьому світі, включаючи людей у Малайзії та Австралії. Крім того, близько 400 людей отримали поранення.

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Регулярні випадки вибухів подушок безпеки призвели до банкрутства японської компанії Takata, а можливість небезпечної несправності призвела до найбільшої серії відкликань автомобілів від різних виробників в історії США.