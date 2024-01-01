Пограничникам перепали легкие баги Kawasaki и бронированные "крузаки"

Машины высокой проходимости пригодятся спецназовцам ГПСУ, поскольку пограничная служба сейчас модернизируется по стандартам ЕС и НАТО. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Врученные пограничникам багги Kawasaki Mule Pro-DXT считаются одними из лучших для экстремальных условий эксплуатации – легкие, маневренные и вездеходные. Они разрабатывались для лесников и фермеров, жителей сельской местности (см. видео внизу), где такие свойства выносятся на первый план. Сейчас послужат пограничникам на патрулировании границы или помогут в логистике или разведке на фронте.

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В зависимости от потребностей эта машина имеет две версии вместимости – два или четыре места. От этого, разумеется, зависит размер грузовой платформы.

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В двухместной конфигурации PRO-DXT имеет грузовую платформу 1085 x 1363 x 279 мм, где первый блок цифр указывает длину, второй – ширину, а третий – высоту бортов. В четырехместном варианте длина, считай, наполовину меньше, а вот ширина и высота остались такими же – 560 x 1363 x 279 мм.

Фото: ГПСУ

В багги вмонтирован жидкостный 4-тактный дизельный агрегат на три цилиндра с верхним расположением клапанов. Он выдает на-гора максимальную мощность 15,7 кВт/21,3 л.с. в пределах 43,7 Нм крутящего момента.

Здесь стоит двухскоростной вариатор. Главная передача граничит в позициях 2WD/4WD. Имея клиренс 26 см и полный привод этот багги-транспорт легко идет по грязи, поперек свежей пахоты, легко преодолевает снежную целину.

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При необходимости его легко могут вытолкать два человека, поскольку снаряженная масса здесь всего 880 кг. Впрочем, для этого есть фронтальная лебедка. Водителю пригодится электроусилитель руля Kawasaki (EPS). Наклон рулевой колонки можно регулировать в нескольких положениях, позволяя водителям настроить ее под себя.

Что касается бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 300, то такой транспорт хотя и редкий, но уже поступал к нашим армейцам, о чем редакция Авто24 сообщала. Впрочем, об обычных версиях Cruiser 300 также было много публикаций, повторяться не будем.

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Технику получил 10-й мобильный пограничный отряд "Дозор". Командир этого подразделения Максим Балагура поблагодарил правительство и народ Германии, а также Посла Германии в Украине Мартина Егера за такую помощь.