Прикордонникам передали легкі багі Kawasaki та броньовані "крузаки"

Машини високої прохідності стануть у пригоді спецпризначенцям ДПСУ, оскільки прикордонна служба нині модернізується за стандартами ЄС та НАТО. Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Вручені прикордонникам багі Kawasaki Mule Pro-DXT вважаються одними з найкращих для екстремальних умов експлуатації – легкі, маневрові й всюдихідні. Вони розроблялися для лісників та фермерів, жителів сільської місцевості (див. відео внизу), де такі властивості виносяться на перший план. Зараз послужаться прикордонникам на патрулюванні кордону чи допоможуть у логістиці або розвідці на фронті.

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Залежно від потреб ця машина має дві версії місткості – два або чотири місця. Від цього, зрозуміло, залежить розмір вантажної платформи.

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У двомісній конфігурації PRO-DXT має вантажну платформу 1085 x 1363 x 279 мм, де перший блок цифр вказує довжину, другий – ширину, а третій – висоту бортів. У чотиримісному варіанті довжина, вважай, наполовину менша, а ось ширина та висота лишись такими ж – 560 x 1363 x 279 мм.

Фото: ДПСУ

У багі вмонтовано рідинний 4-тактний дизельний агрегат на три циліндри з верхнім розташуванням клапанів. Він видає на-гора максимальну потужність 15,7 кВт/21,3 к.с. в межах 43,7 Нм крутного моменту.

Тут стоїть двошвидкісний варіатор. Головна передача межує в позиціях 2WD/4WD. Маючи кліренс 26 см та повний привід цей багі-транспорт легко йде по багнюці, поперек легко долає м’яку ріллю.

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При потребі його легко можуть виштовхати двоє людей, оскільки споряджена маса тут лише 880 кг. Водієві стане в пригоді електропідсилювач керма Kawasaki (EPS). Нахил кермової колонки можна регулювати в кількох положеннях, дозволяючи водіям налаштувати її під себе.

Щодо броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 300, то такий транспорт хоча й рідкісний, але вже надходив до наших армійців, про що редакція Авто24 повідомляла. Втім, про звичайні версії Cruiser 300 також було багато публікацій, повторюватися не будемо.

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Техніку отримав 10-й мобільний прикордонний загін "Дозор". Командир цього підрозділу Максим Балагура подякував уряду та народу Німеччини, а також Послу Німеччині в Україні Мартіну Єґеру за таку допомогу.