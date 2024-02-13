Владельцам этого кемпера больше не надо беспокоиться о том, сколько вещей стоит взять во время путешествий всей семьей, ведь фактически их дом - всегда с ними.

Майкл и Флер, а также их дети Гивена и Джули – являются прекрасными представителями любителей мобильного образа жизни. После бракосочетания и рождения детей супруги решили не ставить точку на своих мечтах путешествовать по миру.

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В этом им помогает их грузовик Mercedes-Benz 1722 overlander, который они ласково назвали "Манфред". Авто оборудовано полным приводом и дизельным двигателем V6 мощностью 220 л.с. По словам супругов, автомобиль расходует около 25 л/100 км.

Семейная пара потратила более двух лет на превращение грузовика в дом на колесах. Для переоборудования они наняли нидерландскую компанию Twiga Travel Cars, которая специализируется на создании индивидуальных экспедиционных грузовиков. Вместе они разработали структуру, дизайн и тому подобное.

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Длина кемпера составляет 5,2 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2 метра. На крыше жилой зоны размещены солнечные батареи мощностью 1200 Вт, а над кабиной водителя – багажник, изготовлен в единственном экземпляре по специальному заказу.

Со стороны пассажира есть два просторных ящика для хранения кухонного оборудования, стол и стулья. Над ними в кемпер интегрирован внешний душ. Кабина и жилая зона очень хорошо освещены благодаря многочисленным окнам, встроенным в ее стороны. Кроме того, оба окна, которые ведут в детскую спальню, изготовлены из настоящего стекла.

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Сзади на кузове есть две запасные шины вверху, которые удерживаются ремнями и металлической стойкой. Под ним - откидной бампер. Попав внутрь, вы увидите красиво оформленный интерьер.

Жилая зона составляет 11,9 квадратных метров пространства – что не так уж и много, учитывая, что внутри живут четыре человека. Тем не менее Майкл и Флер придумали эффективную планировку, которая делает их мобильный образ жизни приятным.

Кухня имеет много ящиков и шкафов, черную раковину, столешницу, массивный холодильник вместе с морозильной камерой и плиту с тремя конфорками.

Напротив кухни размещена ванная комната, которая имеет душ, туалет и стиральную машину, размещенную в горе. Заднюю часть жилой капсулы занимают двухъярусные спальни для детей. Они почти идентичны: с одной стороны окно, а с другой – шкаф для игрушек.

Над холодильником установлена панель управления. Она имеет переключатели для водяного насоса, бойлера и тому подобное. В дополнение, она активирует контроллер дизельного обогревателя и систему управления батареей. Также благодаря этой панели Майкл и Флер одним нажатием кнопки могут опустить кровать-лифт над гостиной, мгновенно превратив ее в главную спальню.

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В общем, это замечательный грузовик и, как минимум, удобный дом на колесах. По неизвестным причинам, супруги не раскрыли стоимости собственного проекта. Однако, абсолютно точно можно сказать, что такое качественное переоборудование просто не могло быть дешевым.