Власникам цього кемперу більше не треба турбуватись про те, скільки речей варто взяти під час подорожей усією родиною, адже, фактично їх дім – завжди з ними.

Майкл та Флер, а також їхні діти Гівена та Джулі – є чудовими представниками любителів мобільного способу життя. Після одруження та народження дітей подружжя вирішило не ставити крапку на своїх мріях мандрувати світом.

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В цьому їм допомагає їхня вантажівка Mercedes-Benz 1722 overlander, яку вони лагідно назвали “Манфред”. Авто обладнане повним приводом та дизельним двигуном V6 потужністю 220 к.с. За словами подружжя, автомобіль витрачає близько 25 л/100 км.

Сімейна пара витратила понад два роки на перетворення вантажівки в дім на колесах. Для переобладнання вони найняли нідерландську компанію Twiga Travel Cars, яка спеціалізується на створенні індивідуальних експедиційних вантажівок. Разом вони розробили структуру, дизайн тощо.

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Довжина кемпера становить 5,2 метра, ширина – 2,3 метра, висота – 2 метри. На даху житлової зони розміщені сонячні батареї потужністю 1200 Вт, а над кабіною водія – багажник, виготовлений в єдиному екземплярі за спеціальним замовленням.

З боку пасажира є два просторих ящики для зберігання кухонного обладнання, стіл і стільці. Над ними в кемпер-капсулу інтегрований зовнішній душ. Кабіна та житлова зона дуже добре освітлені завдяки численним вікнам, вбудованим у її боки. Крім того, обидва вікна, які ведуть до дитячої спальні, виготовлені зі справжнього скла.

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Ззаду на кузові є дві запасні шини вгорі, які утримуються ременями та металевою стійкою. Під ним - відкидний бампер. Потрапивши всередину, ви побачите гарно оформлений інтер’єр.

Житлова зона становить 11,9 квадратних метрів простору – що не так вже й багато, враховуючи, що всередині живуть чотири людини. Проте, Майкл і Флер придумали ефективне планування, яке робить їх мобільний спосіб життя приємним.

Кухня має багато ящиків і шаф, чорну раковину, стільницю, масивний холодильник разом з морозильною камерою та плиту з трьома конфорками.

Навпроти кухні розміщено ванну кімнату, яка має душ, туалет та пральну машину, розміщену в горі. Задню частину житлової капсули займають двоярусні спальні для дітей. Вони майже ідентичні: з одного боку вікно, а з іншого – шафа для іграшок.

Над холодильником встановлено панель керування. Вона має перемикачі для водяного насоса, бойлера тощо. На додаток, вона активує контролер дизельного обігрівача та систему керування батареєю. Також завдяки цій панелі Майкл і Флер одним натисканням кнопки можуть опустити ліжко-ліфт над вітальнею, миттєво перетворивши її на головну спальню.

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Загалом, це чудова вантажівка і, як мінімум, зручний дім на колесах. З невідомих причин, подружжя не розкрило вартості власного проєкту. Проте, абсолютно точно можна сказати, що таке якісне переобладнання просто не могло бути дешевим.